Con las recientes nominaciones a los premios Óscar, muchos están comenzando a buscar las películas que desde ya son consideradas como las mejores de la temporada y las que van a luchar con todo para ganar la estatuilla dorada de la La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Elvis, la historia del rey de Rock and Roll y que está en el selecto grupo del apartado a mejor película, se puede disfrutar en HBO Max. Elvis y su narrativa no convencional de más dos horas con una impactante actuación de Austin Butler.



Tom Cruise vuelve a interpretar al capitán Pete ‘Maverick’ Mitchell en la secuela 'Top Gun: Maverick'. Foto: Paramount

En otro giro argumental, Top Gun: Maverick consiguió estar en la puja dentro de la categoría más fuerte de los premios. La aventura de un piloto tratando de ser vigente en un nuevo mundo se puede ver en Paramount+.

Asimismo, Blonde, la mirada arriesgada de la vida de Marilyn Monroe,interpretada por Ana de Armas, en un ejercicio polémico, amado y odiado que se encuentra en Netflix.

Así como Pinocho, que creó el realizador mexicano Guillermo del Toro, como una de las producciones claves dentro del universo de la animación y Bardo, la propuesta visual y dramática de Alejandro G. Iñárritu.



Otra producción, nominada a mejor guion original, Glass Onion: A Knives Out Mystery. está en Netflix también.

Wakanda Forever: la segunda parte de Black Panther Foto: Marvel / Disney

Por ahora, Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua, Almas en pena en Inisherin o Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes); Los Fabelman, El triángulo de la tristeza y Women Talking, pasaron o llegarán al cine.

Mientras que Wakanda for Ever, o la segunda parte de Black Panther llegará a Disney+ el 1 de febrero. En esa misma plataforma se encuentran: Fire of Love / Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft (que están en el grupo de mejor documental); Le Pupille (mejor cortometraje) y Turning Red (en la pelea por mejor cinta animada).



La película argentina 1985, que luchará por el Óscar en la categoría de mejor filme internacional, está disponible en Prime Video, al igual que su contendora Aftersun se puede ver en MUBI.

Otras que ya se pueden ver

En Apple TV+ está Causeway (nominada a mejor actor de reparto) y The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (nominado a mejor Corto Animado). Mientras The Batman (que está en la puja por mejor sonido, efectos visuales, maquillaje/Peluquería) se ve en HBO Max.



All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) que tiene nueve nominaciones hace parte de la biblioteca de Netflix; así como Nuestro bebé elefante y The Martha Mitchell Effect (Mejor Corto Documental), junto al filme de acción indio RRR, que opta por un Óscar en la categoría de mejor canción original.



Otra cinta animada que se puede ver es The Sea Beast, en Paramount+.



