Don Francisco vuelve a la televisión

Aunque aún no se ha confirmado si es para quedarse, Don Francisco, por lo pronto, hará diez especiales de televisión para el canal CNN en Esapañol.

El conductor chileno, uno de los más queridos de la televisión hispana, estará al aire desde el 15 de febrero con especiales de entrevistas.



Mario Kreutzberger, su verdadero nombre, estuvo al frente del programa a Sábado gigante de 1962 a 2015. Ese año anunció su retiro y le fue rendido un gran homenaje en el que participaron varios famosos.



Los programas irán del 15 al 26 de febrero, a las 9 p. m. hora de Colombia. El espacio se llama Don Francisco: reflexiones 2021. También se podrán ver por www.CNNE.com/donfrancisco.



Según informó CNN en Español en un comunicado, "en este proyecto especial, el popular animador reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan. El denominador común del programa será la sensibilidad que tendrán las conversaciones, que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados combinadas con la experiencia única del famoso anfitrión".



La carrera de Don Francisco empezó en Chile hace casi seis décadas. Con Sábado gigante fue reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.



"En Don Francisco: reflexiones 2021 veremos a un conductor diferente, compartiendo sus pensamientos en la intimidad de su nuevo estudio digital, especialmente construido para este proyecto, adaptado a las circunstancias que impone la pandemia", agrega el documento.



Aunque no se ha informado quiénes serán los invitados de los programas, "estos tendrán el sello de un clásico de la televisión hispana, y además será una experiencia nueva para el animador. Es la primera vez que se enfrentará al público internacional con una producción totalmente virtual, que podrá participar enviando sus preguntas, videos y reflexiones a través de las redes sociales de Don Francisco: @DonFranciscoTV en todas las plataformas, en www.CNNE.com/donfrancisco y las redes de CNN en Español, @CNNEE", informó la cadena.



El animador señaló: “Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”.



Los invitados serán personajes "del mundo científico y cultural, y entrevistados especiales que han tenido experiencias que a todos nos harán reflexionar".



Por su parte, Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/US, dijo: “Mario es un gran entrevistador y en esta nueva etapa dará a conocer un formato novedoso en un momento en que la humanidad y el mundo hispano necesitan compartir de forma innovadora y más cercana con interacción en medios sociales y digitales y en la pantalla televisiva de CNN en Español. Es un proyecto multiplataforma que espero sea el comienzo de una nueva alianza entre Don Francisco y CNN”.