Don Francisco: 'Hoy, la entrevista está más vigente que nunca’

En la naciente televisión de Chile, en 1962, don Francisco llegó a proponer un programa de variedades. Y cuentan las publicaciones sobre este famoso chileno, que estuvo un año yendo a la oficina del entonces director ejecutivo del Canal 13 de ese país, Eduardo Tironi, para que aceptara su propuesta.



Su 'Show dominical' debutó en agosto de 1962, pero, según las cabezas del canal, no funcionaba y fue cancelado antes de un mes de estar al aire.



Los televidentes reclamaron y el programa volvió. Tres años después pasó a emitirse los sábados, como 'Sábados gigantes'.

Don Francisco, hijo de inmigrantes que llegaron de Alemania en 1938 a Chile, huyendo de la guerra, comenzó así su camino a la fama, gracias a su cercanía con el público, al que solo le ha dado diversión.



Con los años, 'Sábados gigantes' pasó a llamarse 'Sábado gigante', y también con el tiempo, este espacio se emitió por Univisión, llevando al presentador a radicarse en Estados Unidos, donde aún vive.



En el 2015 le dijo adiós a este espacio, en una emotiva despedida en la que hubo mensajes de muchas figuras del espectáculo y la política como Michelle y Barack Obama, en ese momento inquilinos de la Casa Blanca.



Don Francisco, que nació como Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld el 28 de diciembre de 1940 en Talca (Chile), continuó haciendo algunas apariciones especiales y también tuvo el programa de entrevistas 'Don Francisco te invita', que emitió Telemundo entre el 2016 y el 2018.



Ahora regresa con 'Don Francisco, reflexiones 2021', que se verá desde este lunes el canal internacional CNN en Español, 10 especiales que irán a las 9 p. m. Tendrá, según informó la cadena, 30 invitados entre los que hay colombianos, pero cuya lista aún no se ha dado a conocer. El único anuncio es que José Luis Rodríguez, el Puma, será el primer entrevistado.



“Hay artistas y hay profesionales en distintas áreas con los que me he encontrado en programas y escenarios, y con algunos he tenido una relación personal más allá de la pantalla. También hay personajes que me han llamado la atención en el último tiempo. Juntamos todo esto y lo mezclamos”, dice don Francisco en entrevista virtual.



Y mientras se come una barra de proteína, porque ha tenido una mañana contestando entrevistas de periodistas de varios países, agrega: “Vamos a poner un cantante con una escritora, a un artista que se ha tenido que reinventar con gente común y corriente que tuvo que hacer lo mismo, a un paciente famoso con un médico desconocido...”, agrega.



Su faceta como entrevistador es bien conocida en el continente que habla español y defiende este género.



“En este momento es más vital que nunca, porque estamos desencontrados físicamente. Dar la mano o abrazar es casi parte del recuerdo y son cosas que apreciamos mucho. Ahora, para estos especiales, las vamos a hacer en la virtualidad y yo, que llevo 59 años en el oficio, tendré que aprender a reconocer el lenguaje de mis entrevistados a través de esta nueva pantalla”.



Porque con tanto tiempo hablando con distintos personajes de manera física y cercana, don Francisco aprendió a descubrir sus emociones “a través del movimiento de las manos y los pies, de la intensidad de sus miradas y de su respiración, son cosas que me dan muchas indicaciones. Eso se pierde en la virtualidad, pero estoy para aprender otras sensaciones. Buscaré en sus silencios o en la velocidad de sus respuestas cómo llevarlos por la charla”.

Del mundo de las entrevistas físicas, dice que aprendió mucho de distintos presidentes de Estados Unidos. Además de Obama, de George Bush padre e hijo y Bill Clinton. Y sus impresiones de ellos, así como de otros personajes que ha tenido en sus programas, las dejará en un libro que está escribiendo y que espera publicar pronto.



A sus 80 años, con ganas de vivir muchos más con su familia, don Francisco dice que ha visto pasar todo el progreso de la tecnología.



“Nací en el universo de las perillas, donde había que calcular bien para sintonizar los canales. Luego llegó el de los botones, y cuando les muestro a mis nietos cómo eran los teléfonos que había que discar, no lo pueden creer; les muestro un casete y me preguntan que qué es eso. El mundo tomó una velocidad muy grande con la tecnología. Cuando era niño, qué me iba a imaginar que nos íbamos a poder ver por un teléfono, y hoy nos decimos: ‘Hola, Raúl, ¿qué te pasó ahí?’ ”.



Recuerda que en su juventud era muy difícil tener un teléfono en la casa. “Cuando por fin llegaron, daban una línea para dos viviendas y muchas veces uno contestaba la llamada del vecino”.



Don Francisco también es conocido por su trabajo filantrópico. Fue el creador de Teletón en su país, y en algún momento el desaparecido presentador Carlos Pinzón viajó a Chile para traer esa idea a Colombia.



“Carlos Pinzón era un caballero, un hombre dedicado a su trabajo. También recuerdo a Carlos Corredor, que trabajaba con él. Ojalá regrese la Teletón a Colombia, es una manera muy bella de ayudar”.



Para los que lo quieran ver de nuevo desde esta noche, don Francisco tiene un mensaje: “Que se integren a la conversación y dejen aparte lo demás. Vamos a hablar de temas que nos atañen a todos, como el amor, con el que hemos tenido alegrías y decepciones; también, de la herencia, de qué tiene cada uno de la mamá y del papá, y cómo lo ha incorporado a su vida. En fin, de muchas cosas que nos son cercanas”.



