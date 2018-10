‘Don Chinche’ fue una manera de habitar el siglo XX

Don Chinche fue elegido el mejor programa de comedia del siglo XX en los premios India Catalina. Su valor fue representar la inteligencia de lo popular, la recursividad del pobre y la capacidad de pensar desde el humor.

El Chinche era un personaje muy bogotano, que de pronto decía poco en el Caribe o en el mundo de los paisas, pero representaba esa manera de sobrevivir en la recursividad del lenguaje, la capacidad de jugar a contar historias, como manera de resistir la pobreza. Don Chinche representa la televisión del siglo XX, cuando solamente había dos canales, había pocos programas, el cable era apenas una intuición y el internet no existía.



Justamente por eso se convirtió en un personaje que hacía parte de nuestras familias, de nuestra cotidianidad y nuestras vidas. Su muerte, por esto, nos recuerda que murió un familiar, del que solo tenemos historias buenas para contar.



Pensemos que con él se fue un humor que ya no existe, de una Bogotá provinciana, una Bogotá cachaca que cada vez desaparece más, para volverse una Bogotá gomela.



Con el Chinche se fue una manera de habitar el siglo XX que cada vez desaparece más. Es una lástima que de este humor quede muy poco, porque en Don Chinche no hay afectos, amor, morbo, matoneo ni chistes sexuales, solamente la recursividad de la imaginación popular. De eso queda muy poco en el humor de nuestros días donde, más que ideas, hay morbo y sexualidad.



Con la muerte del Chinche se fue una manera de hacer humor y pensar en Colombia. Lo vamos a extrañaremos para siempre.



ÓMAR RINCÓN

CRÍTICO DE TELEVISIÓN