Don Chinche logró un retrato divertido con conciencia social

Cada vez que se escuchaban las primeras notas del pasillo 'Los filipichines', la gente corría a sus televisores. Esa era la señal que anunciaba el inicio de un nuevo episodio de la comedia 'Don Chinche'; una radiografía del humor popular contado desde lo urbano.

La primera vez que se vio en la pequeña pantalla fue el 2 de enero de 1982, bajo la producción de RTI. Poco a poco las aventuras de ese todero, parlanchín, tramador y medio filósofo de la vida que bautizaron como Francisco Eladio Chemas Mahecha pero al que sus amigos y vecinos lo conocían como Don Chinche, fueron ganando terreno entre la gente.



La serie, dirigida por Pepe Sánchez, reflejaba de manera natural y sin aspavientos melodramáticos la vida del colombiano del común, sus batallas cotidianas contra las carencias, pero a la vez una solidaridad y cariño que se disfrazaba con pequeñas caricaturas sociales. La trama se inspiró en un personaje de la famosa comedia 'Yo y Tú': Régulo Engativá, pero evolucionó a un protagonista con más matices.

Rosa 'La amistá'; Don Chinche (centro) con Andresito, el hijo roquero de doctor Pardito. Foto: Archivo /EL TIEMPO

El vaciado que siempre se las arreglaba, el tinterillo buena gente que soñaba con mayor prestigio, el amigo un poco torpe pero incondicional o la joven enamorada y tímida que quiere casarse y cambiar su estilo de vida, fueron algunos de los modelos sociales que revelaba la serie. Héctor Ulloa era el protagonista principal dentro de todo ese universo.



La serie se pudo ver en su emisión inicial hasta el 7 de mayo de 1989, pero Señal Colombia ‘la desempolvó’ en el 2011, dándole una oportunidad de vida principalmente a los nostálgicos y a las nuevas generaciones que no conocían las situaciones que sucedían en una cuadra del centro de Bogotá.



La magia no se perdió y los desencuentros divertidos no envejecieron en esa resurrección y la serie mantuvo esa relevancia en su lectura social. El arribismo popular y resiliencia ante situaciones difíciles se acomodaban perfectamente al nuevo momento histórico. Don Chinche seguía haciendo reír y reflexionar, no en vano fue uno de los programas más vistos del canal institucional.



"Siempre representó a las idiosincrasias del país en una sola cuadra", reflexionó una vez Gloria Gómez, quien interpretó a Rosalbita: la mujer que le quitaba el sueño a Eutimio Pastrana Polanía (el mejor amigo del Chinche en la serie, caracterizado por Hernando Casanova).



