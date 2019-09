‘Dogman’, una película descarnada sobre lo más profundo del ser humano

El perro ladra, se le escurren las babas, con una mordida fácilmente le destruiría la cara, solo una cadena lo detiene para hacerlo; sin embargo, Marcello le sigue hablando a este rábido pitbull como si fuera un chihuahua más. Saca la manguera y con el chorro de agua apuntándole a los mofletes logra calmar al animal.

Es 1988, Roma, y la única ley es la del más fuerte, Marcello lo sabe. El contacto con los perros en su modesta peluquería para animales le ha enseñado la estrategia de domar al que muerde, y aunque en medio de su carencia económica vive bien y feliz pasando tiempo con su adorada hija Alida, el único problema al que se tiene que enfrentar es al imprevisible, gigante y violento Simoncino. El chorro de agua para él es la cocaína, y Marcello se la suministra pacientemente cada vez que la exige para mantener con las orejas gachas a tremendo animal.



Sin embargo, llega el punto de quiebre, Marcello no soporta más abusos por parte de Simoncino y se desencadena una secuencia de violencia como si las peleas de perros se invirtieran y fueran ellos los espectadores y los humanos, los guerreros.

Inspirada en el asesinato del boxeador y criminal Giancarlo Ricci, que conmocionó a toda Italia en 1988, ‘Dogman’ es la nueva película de Matteo Garrone, director de las premiadas ‘Gomorra’ y ‘Reality’. Fue estrenada en el Festival de Cannes, donde su protagonista, el actor Marcello Fonte, obtuvo el premio a mejor actor. La película ha ganado también 9 premios David Di Donatello de entre las 16 nominaciones que había acumulado, además de 3 premios de Cine Europeo a mejor actor, maquillaje y vestuario.



Mezclando brutalidad y belleza, ‘thriller’ y comedia, racionalidad y horror, ‘Dogman’ es un relato descarnado sobre la ambivalencia de la condición humana y sus explosiones de bestialidad.



Garrone, director, guionista y productor cinematográfico, nació en Roma en 1968. Se graduó de la Escuela de Arte en 1986 y describe su película así: “ ‘Dogman’ no es solo una película de venganza, incluso si la venganza (mejor llamarla redención) juega un papel importante, ya que no es solo una variación del tema de la lucha entre los débiles y los fuertes. En cambio, es una película que, aunque a través de una historia extrema, nos confronta con algo que nos concierne a todos: las consecuencias de las decisiones que tomamos diariamente para sobrevivir, de la brecha entre quienes somos y quienes pensamos que somos”.



EL TIEMPO habló con Garrone sobre la cinta.



¿Por qué eligió a Marcello Fonte como protagonista?



Porque era el personaje perfecto, es un actor que le da a la audiencia la sensación de fragilidad, humanidad, que es muy importante para el personaje, –él puede ser cómico y muy dramático a la vez–. Era muy importante un actor con el que la audiencia pudiera empatizar. Es una película sobre cómo una persona que no es violenta puede ser influenciada por la vida que la rodea y llegar a ser violenta.



Esta película, ¿qué tanto está basada en hechos reales?



Tomé la distancia de la historia real. La empecé a trabajar hace 14 años, y apenas ahora la realicé. Al final reinventamos el personaje, no sé bien cuál es la historia real. No sabemos lo otro.



Pero ¿qué tanto refleja la realidad de lo que se vive en gran parte de Italia?



Italia es un país muy complejo con muchas realidades, es difícil para mí decir qué parte de la realidad refleja, seguro que cuando hago una película pongo algo en esta que está conectado con mi vida, con el lugar donde vivo, con lo que siento… entonces, probablemente, hay algo que entra en la película, es difícil para mí decir qué es exactamente, pero creo que el nacionalismo que estamos viviendo en el sentido de la supervivencia del más fuerte y la violencia versus el débil, el pobre, es una realidad que se ve en la película. La violencia está implícita en la historia de nuestra sociedad. Es una película que habla sobre ser humano y sobrevivir.



Entonces, en cierta medida sí tiene un mensaje político. Muestra una Italia pobre de la que los extranjeros somos ignorantes...



Quizá, no lo sé. Usted me lo puede decir. Cuando hago una película creo una relación con el personaje en la que necesito entenderlo y saber de los problemas que puede haber en torno a su vida, siempre tengo que estar detrás de él. Es una película que trata de ir adentro de la mente de este personaje y descubrir algo sobre el ser humano. Está conectado con sentimientos muy profundos. Seguir este personaje, estar con él, yo trato de hacer una historia, pero a veces surge el mensaje. Pero ese no es el punto de partida.

¿Por qué eligió esta historia?



Porque me gusta el personaje, creo que es contradictorio. Me gusta la imagen de la relación que tiene con los perros, la atmósfera que genera la peluquería y la ternura con la que trata a estos animales, en contraste con lo que ocurre con Simoncino… Yo era pintor, entonces para mí es importante tener alguna influencia en la imagen, la imagen que me puede sorprender, y la peluquería, el barrio, los perros, eso me sorprende. Yo estuve atraído por la historia, por su personaje.



¿Los perros tienen algún tipo de simbolismo en la historia? En algún punto son los que parecen mantener cuerdo a Marcello…



Los perros son importantes para el personaje principal, él arriesga su vida para salvar a un perro. Yo estaba fascinado por la escena en la que los perros miran a este ser humano luchar de una forma brutal, es un punto de vista. Para mí fue muy interesante. Me encanta trabajar con perros porque nunca sabes qué va a pasar. Sí, yo creo que estos perros lo mantienen cuerdo, junto con su hija, y, por supuesto, que él trata de caerle bien a todo el mundo.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo