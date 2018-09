El cine ‘verde’ se toma la pequeña pantalla con seis documentales

‘Un océano de plástico’ (2016)



La epidemia de desechos de plástico que acaban en el mar está llegando a un punto alarmante: según el último informe de la FAO, para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. El organismo de Naciones Unidas alerta que cada año se desechan en los océanos ocho toneladas de este material que mata 100.000 mamíferos.

Con estas cifras en perspectiva, este documental, de apenas 90 minutos, se hace más que imprescindible. Su responsable es el periodista y director australiano Craig Leeson, quien visitó más de 20 localidades en compañía de científicos y expertos para demostrar el impacto medioambiental y los efectos devastadores de estos desechos una vez alcanzan el mar y que podrían acabar con toda la vida marina.



Disponible en Netflix

‘Food Choices’ (2016)

En un momento en que las dietas saludables están a la orden del día, esta cinta es un retrato de lo que supone para el medioambiente –y para las personas– desconocer el origen de lo que comemos. En esta producción, que tardó en grabarse tres años, se incluyen entrevistas con centenares de expertos que alertan de los riesgos de una mala elección en la alimentación y su impacto en la salud de las personas, provocando enfermedades como el alzhéimer y la obesidad.



El director detrás de este documental es el estadounidense Michal Siewierski, quien también trabajó con el expresidente Barack Obama en su campaña de reelección en 2012.



Disponible en Netflix

‘Meat the truth’ (2007)

Hace once años se estrenó este documental holandés, dirigido por Karen Soeters y Gertjan Zwanikken, que, a pesar del paso del tiempo, no ha perdido vigencia. La cinta describe las problemáticas que encierra la producción intensiva de ganado y el consumo de carne como causa del calentamiento global. Expone además cómo el cultivo masivo de productos destinados a la alimentación de estos animales provoca la deforestación masiva. Pero, más allá de relatar los peligros de la explotación de estos recursos, brinda soluciones para un consumo responsable que no implica necesariamente abstenerse de comer carne de por vida.



Disponible en Amazon

‘Antes que sea tarde’ (2016)

En los últimos años, además de una carrera brillante en la industria del cine, Leonardo DiCaprio ha dedicado sus esfuerzos a luchar por los asuntos medioambientales que requieren de la máxima atención. El resultado visual de sus esfuerzos, que lo han convertido en un reconocido activista, es el documental Antes de que sea tarde, grabado durante tres años en diferentes localidades del planeta que están en peligro de desaparecer por el cambio climático. La cinta, producida por el mismo DiCaprio y su amigo el director Martin Scorsese, reproduce los viajes del actor por el mundo, sus charlas en diferentes cumbres medioambientales de Naciones Unidas y sus conversaciones con grandes mandatarios, como el exvicepresidente Barack Obama, y expertos que detallan la degradación que está experimentando el planeta por los efectos de la contaminación.



Disponible en Netflix

‘Normal is over’ (2015)

La periodista holandesa Renée Scheltema es la directora de esta ambiciosa cinta que conecta entre sí varias problemáticas que tienen un efecto directo en el cambio climático, como son la extinción de especies, las desigualdades socioeconómicas entre países y la falta de acceso al control de la producción de alimentos por los pequeños empresarios. De forma realista y casi apocalíptica expone las consecuencias que se derivan si no hay una concientización general de cuidar los recursos naturales.



Disponible en iTunes

‘Una verdad muy incómoda: ahora o nunca’ (2017)

Al Gore ha logrado lo impensable: ser más conocido por su trabajo como activista que por su carrera política. El nobel de la paz en 2007 por su campaña contra el cambio climático y exvicepresidente de Estados Unidos lleva años dedicado a concientizar sobre los efectos del calentamiento global, una tarea que quedó reflejada en el documental de 2006 Una verdad incómoda. En 2017 estrenó la secuela Una verdad incómoda: ahora o nunca. Una cinta de 98 minutos de duración que retrata al político en su misión de convencer a los líderes del mundo para revertir las consecuencias del calentamiento global.



Disponible en iTunes y Amazon



