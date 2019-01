Los diez documentales imperdibles para ver en internet

‘La guerra de Vietnam’



En diez episodios, el prestigioso documentalista Ken Burns y su socia, Lynn Novick, repasan uno de los conflictos cruciales de la historia y, por primera vez, muestran la versión de ambos bandos. “Cuando los estadounidenses hablan sobre esta guerra, siempre es una conversación unilateral con solo nuestra perspectiva”, dijo Novick. “Fue una de las razones por las cuales nos metimos en problemas en Vietnam, no entendíamos con quiénes estábamos peleando. Esta historia nos enseña que no podemos involucrarnos en acciones militares si no entendemos con quién estamos tratando”. Los cineastas demoraron más de diez años en investigar a fondo todas las aristas de la controversial guerra para construir la serie documental. Disponible en Netflix.

‘Mercury 13’

En una hora y 18 minutos, los directores David Sington y Heather Walsh cuentan la historia de 13 mujeres que en los años 60 se sometieron al mismo riguroso entrenamiento que astronautas hombres en la Nasa, pero finalmente no pudieron viajar al espacio debido a su género.



El programa Mercury 13 no era uno oficial, pero se armó porque un investigador llamado William Randy Lovelace creía que las mujeres debían tener un lugar en la carrera espacial.



‘Mercury 13’ incluye material de archivo y entrevistas con algunas de las mujeres del grupo, y se esfuerza en mostrar los prejuicios que las talentosas protagonistas debieron enfrentar en ese momento. Disponible en Netflix.

‘No Stone Unturned’

Alex Gibney, que impactó con su documental Going Clear, sobre la cienciología, vuelve explorando otro controversial caso, esta vez ocurrido en Irlanda del Norte. El filme se remonta a un crimen de 1994, en plena época del conflicto armado en ese país, cuando seis católicos fueron masacrados en un pub en Loughinisland. El asesinato se atribuyó a la Fuerza Voluntaria del Ulster, un grupo paramilitar leal a la corona británica, pero, como se muestra en este documental, hay mucho más que contar en esta historia, incluyendo una deficiente investigación y un posible encubrimiento de las conexiones de la propia policía con el evento. Disponible en OnDirectv.

‘The Staircase’

El realizador francés Jean-Xavier de Lestrade ofrece en esta serie de trece episodios una fascinante mirada a la trastienda del juicio a Michael Peterson, un adinerado novelista acusado de asesinar a su esposa, aunque él asegura que se trata de un trágico accidente. No solo el caso mismo es extraño y está lleno de inesperadas vueltas, teorías asombrosas y resoluciones judiciales inéditas; el acceso completo del realizador a la familia Peterson y a la preparación de la defensa muestra aspectos rara vez vistos de cómo es un juicio penal en Estados Unidos. Además, el protagonista central es un personaje tan convincente que es inevitable terminar dudando de su culpabilidad. Disponible en Netflix.

‘Los diarios zen de Garry Shandling’

Este trabajo, dirigido por Judd Apatow, ganó el premio Emmy al mejor documental en el 2018. Dividido en dos partes, es un repaso a la carrera y vida de Garry Shandling, uno de los reyes de la comedia ‘stand-up’ en Estados Unidos, fallecido a los 66 años, en 2016, de hiperparatiroidismo. Apatow, otro gran nombre de la comedia norteamericana, rinde un homenaje a Shandling y cuenta con una galería de personajes en el documental que incluye a Jim Carrey, Jay Leno y Conan O‘Brien. Pero también explora los aspectos más difíciles de la historia personal del humorista, la cual es acompañada por extractos de sus diarios y muestra, en sus propias palabras, sus inseguridades sobre su talento y su miedo al futuro. Disponible en HBO GO.

‘Rotten’

Esta serie de seis episodios, hecha por la misma compañía que realizó los programas del fallecido chef Anthony Bourdain, ha sido incluida en el género del ‘crimen real’ por algunos críticos porque se adentra en las partes más chocantes de la industria de los alimentos, explorando temas que van desde la corrupción de las empresas y el descuido en el procesamiento de cosas que comemos hasta casos puntuales que llegaron a tribunales. Cada episodio se centra en un producto diferente, incluyendo maní, miel y pescado, y se responden preguntas como por qué han aumentado las alergias alimentarias y disminuido la cantidad de abejas. Disponible en Netflix.

‘Wild Wild Country’

Uno de los documentales más celebrados en lo que va del año es esta serie de seis episodios sobre Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho, gurú espiritual para algunos y líder de secta y criminal para otros. La producción de los hermanos Maclain y Chapman Way se enfoca en la década de los 80, cuando Rajneesh y sus seguidores entraron en un duro conflicto con los habitantes de un pequeño pueblo de Oregón, en Estados Unidos, que se fue volviendo cada vez más intenso y extravagante. Los realizadores intentan dar una mirada equilibrada de lo que sucedió y ofrecen el documento más exhaustivo que se ha hecho hasta ahora sobre lo vivido en esa época. Disponible en Netflix.

‘Bobby Kennedy for President’

Esta aplaudida serie de cuatro episodios se remonta a la breve carrera presidencial del senador Robert Kennedy, que, al igual que su hermano John, fue asesinado –en 1968–. La producción busca mostrar la influencia de este Kennedy en las políticas de la época, y en especial en el movimiento civil. La mirada al personaje central es positiva, parte desde sus tiempos como fiscal general hasta el momento de su muerte y explora el complejo escenario de la política estadounidense de la época. Incluye material de archivo inédito y testimonios de personas cercanas a Robert Kennedy, que ofrecen una mirada poco conocida del senador. Disponible en Netflix.

‘Populismo en América Latina’

Esta serie de cinco episodios ha estado marcada por la controversia, incluso antes de su estreno, cuando sus realizadores acusaron censura y National Geographic, que según se había dicho iba a transmitirla, debió salir a desmentir que la tuviera en su futura programación. Presentada por la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, la producción busca hacer un análisis de la situación política en Latinoamérica a través del estudio de figuras como Chávez, Lula da Silva e, incluso, el recién elegido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El documental no pretende ser objetivo en su mirada crítica a estos líderes, pero plantea argumentos interesantes para debatir. Disponible en Amazon Prime Video.

‘The Toys that Made Us’

En el 2018 debutó la segunda temporada de esta aplaudida serie, que dedicaba cada uno de sus episodios a explorar la historia de alguna famosa línea de juguetes que marcaron a generaciones completas. Desde las figuras de acción de ‘Star Wars’ hasta los productos de Hello Kitty, el programa es un fascinante viaje al pasado y también una revelación de la millonaria industria, con sus altos y bajos, estrategias de ‘marketing’ y proceso creativo. El equipo liderado por el creador Brian Volk-Weiss, además, elige brillantemente a los personajes que dan testimonio en cada capítulo, y una edición rápida y recursos humorísticos y originales ayudan a que este sea uno de los documentales más cautivadores del momento. Disponible en Netflix.



ROMINA RAGLIANTI

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl