Los amores y dolores de la inmortal Chavela Vargas

Chavela Vargas es inmortal. Nadie lo duda. Ella fue la mujer que se consagró como la mejor intérprete de las composiciones de José Alfredo Jiménez y que dio qué hablar durante las décadas de 1940 y 1950 por usar pantalones, andar armada y beber tequila hasta la inconsciencia.

Sus grandes amores, triunfos, temores y tremendas caídas fueron llevadas a la gran pantalla por las directoras Daresha Kyi y Catherine Gund, tomando como hilo conductor una entrevista que la artista dio en los años 90. 'Chavela', como se titula a secas el documental, se verá del 15 al 18 de noviembre en 21 salas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Manizales, Villavicencio y Popayán.



Como si su vida hubiera sido una ranchera, muchos instantes de la realidad de Isabel Vargas Lizano –la popular Chavela Vargas- destilaron lamentos y desgracias: haber sido una hija malquerida y rechazada; los insultos que recibió por enfrentar sin temor su sexualidad y el amor y la pasión que sentía por las mujeres, y el alcoholismo que casi la mata prematuramente.

No era mexicana –nació y pasó sus primeros años en Costa Rica-, pero México la acogió en su adolescencia y la convirtió en la estrella que fue. Aunque también la sumió en un profundo olvido durante casi 12 años: fueron sus horas oscuras, de adicción al alcohol y la depresión.



“Un día nos dijeron que Chavela Vargas estaba en el teatro. ‘Pero si ella está muerta’ –respondimos-. No. Está ahí, sentada”, recuerdan, en un momento del documental, la actriz Jesusa Rodríguez y la compositora Liliana Felipe, responsables de que Chavela volviera a los escenarios, en 1991, en el cabaret El Hábito, del que eran propietarias.



La película alterna los testimonios de la cantante con los de reconocidos artistas, como el cineasta Pedro Almodóvar y el intérprete Miguel Bosé, además de productores, amigos, amantes y parejas que compartieron varios de los 93 años que la ‘Señora’ vivió en este mundo.



“Cuando me enteré de que Chavela volvía a España y a cantar, me conmocioné, y no supe si quería verla cantar o no porque 20 años son muchos, incluso para una mujer como ella. Durante ese tiempo, su voz me ha hecho llorar muchas veces y en esa voz he encotrao (sic) a una de mis mejores interlocutoras, he encontrado un espejo muy fiel de lo que soy”, fueron las palabras de Almodóvar, quien usaría temas de Chavela en sus películas, al anunciar la presentación de Vargas en la sala Caracol de Madrid.



Después de reactivar sus giras en España, de cantar en el teatro Olympia en París, y de recorrer el continente latinoamericano, lentamente, Chavela fue perdiendo movilidad y al final de sus días se recluyó en su amado México.



“Yo tengo la idea linda de que uno no muere nunca, no más es un paréntesis, un paso simpático, en el que todo el mundo se viste de negro, no entiendo por qué ni para qué, es algo muy cursi…ahora morirse un día de fiesta se me hace de muy mal gusto”, bromeó la cantante durante su última visita a Colombia, en 2004, cuando fue invitada por el IX Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

Cuándo y dónde

El documental 'Chavela' tendrá exhibición limitada del jueves 15 de noviembre al domingo 18. Boletería y horarios en www.cinecolombia.com



