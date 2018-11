Documental sobre Aretha Franklin se estrenará 46 años después

El documental 'Amazing Grace', grabado durante un concierto gospel de la legendaria cantante estadounidense Aretha Franklin, se estrenará el próxima semana en Nueva York, 46 años después de su rodaje.

El estreno, que pone fin a una larga disputa legal y a numerosos problemas técnicos, tendrá lugar el próximo lunes, en el festival DOC NYC y después comenzará su carrera para poder optar a los Oscar.



La cinta fue filmada en su mayoría por el cineasta Sydeny Pollack durante dos días en la Iglesia baptista de New Temple Missionary, en Los Angeles, donde Franklin grabó en enero de 1972 un disco con el mismo nombre que el filme.



"Los seguidores de Aretha estarán cautivados por cada momento de la cinta mientras su genio, su devoción a Dios y su espíritu están presentes en cada secuencia", dijo el productor Alan Elliot en un comunicado divulgado por medios locales.



Pollack cometió el error de no sincronizar el sonido durante la grabación de la película, lo que generó graves problemas técnicos que no fueron solucionados hasta 2011 y a ellos se sumaron después los generados entre la cantante y los productores por los derechos del filme.



Tras alcanzar un acuerdo para su distribución con los familiares de Franklin, la película verá la luz sólo unos meses después de su muerte.



"Amazing Grace es el corazón y el alma de Aretha Franklin", dijo el lunes a la prensa la sobrina de la cantante, Sabrina Owens, antes de añadir: "Sus fans necesitan ver esta película tan pura y alegre".



Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), la artista se ganó el título de "Reina del Soul" tras la aparición en 1967 de "Respect", que se convirtió en un himno de la lucha por la igualdad de la población negra y, en particular, de las mujeres.



