Un documental revive maldad de Charles Manson

El cineasta estadounidense Robert Hendrickson registró con su cámara el clan que acompañó a Charles Manson, el hombre que orquestó una serie de asesinatos que lo convirtieron en uno de los criminales más famosos de la historia de Estados Unidos.



Una de sus víctimas fue la actriz Sharon Tate, asesinada el 9 de agosto de 1960.

Ese material, que fue rastreado por el productor británico Simon Andreae, es la columna vertebral del documental Manson: la familia siniestra, que se emitirá el domingo a las 9 p. m. por el canal NatGeo y analiza cómo una comunidad –aparentemente pacífica y liderada por un músico frustrado– protagonizó uno de los casos más escalofriantes de la historia judicial estadounidense.



Convencido de que podría haber metraje inédito de La familia Manson, Andreae contrató un investigador privado para encontrar a Hendrickson, quien había fallecido recientemente, dejando una colección de imágenes, entrevistas y fotos.

El documental de dos horas, producido a partir del acceso exclusivo a más de 100 horas de metraje no visto sobre el grupo considerado una secta, explora nuevos detalles acerca de la manera como Charles Manson logró dominar a su antojo a un grupo de jóvenes, en contraste con un estilo de vida hedonista del culto.



Además, el programa incluirá entrevistas con exmiembros del culto Manson, tales como Catherine ‘Gypsy’ Share, Diane ‘Snake’ Lake y el testimonio de Bobby Beausoleil, uno de los miembros, sentenciado a cadena perpetua por un homicidio que cometió en asociación con la familia Manson.



La imagen de Manson ha inspirado la producción de documentales y películas como The Helter Skelter Murders, The Manson Family, House of Manson y Manson’s Lost Girls, entre otros, lo cual demuestra el interés que sigue despertando el personaje que murió el año pasado, a la edad de 83, a causa de un infarto en un hospital de California, a donde fue trasladado de la prisión donde cumplía condena a cadena perpetua.



