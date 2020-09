El peligro de las redes sociales que revela un documental de Netflix

Desde el 9 de septiembre, el docudrama 'The social dilemma' está disponible en la plataforma de 'streaming' Netflix, luego de más de seis meses de haber sido presentada (enero pasado) en el Festival de Cine Sundance.



Esta cinta, dirigida por el documentarista estadounidense Jeff Orlowski, "explora el peligroso impacto de las redes sociales en los humanos, con expertos en tecnología alertando sobre los riesgos de su propia creación", dice su descripción oficial.

Desde su lanzamiento, las redes sociales se han inundado de comentarios sobre su trama que muchos califican como "terrorífica", pues hace importantes revelaciones sobre el funcionamiento de empresas como Facebook, Twitter y hasta Google.



Otros incluso han dicho que luego de verlo su relación con las redes cambió por completo: "Me acabo de ver 'The social dilemma' en Netflix y creo que voy a cerrar todas mis redes sociales", escribió el tuitero @insidiousdom.

Son varias las razones del revuelo que ha suscitado el documental: se hacen advertencias que tienen que ver con cómo el uso indiscriminado de las redes puede afectar la salud mental, contribuir a la polarización y poner en riesgo nuestra información personal.



En general, se tocan temas ya conocidos, pero lo hace de la mano de quienes saben cómo funcionan las redes desde adentro y pone en evidencia los mecanismos psicológicos detrás de su éxito.

Entre los expertos que hablan con Orlowski están Tristan Harris, especialista en ética y extrabajador de Google; Anna Lembke, experta en adicción de la Universidad de Standford; y Roger McNamee, antiguo inversionista de Facebook.



Además, el filme está lleno de sorprendentes revelaciones, como la que hace McNamee al explicar que Rusia no 'hackeó' Facebook para interferir en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de 2016, sino que simplemente "aprovechó los errores de la plataforma".



Otra declaración sorprendente es la de Jeff Seibert, antiguo ejecutivo de Twitter, quien dice que "quiero que la gente sepa que todo lo que hacen 'online' está siendo visto y seguido (...) Cada pequeña acción que haces está cuidadosamente siendo monitoreada y guardada", algo que en en el documental se denomina como "el capitalismo de vigilancia".

The Social Dilemma | Official Trailer | Netflix El trailer oficial de 'The Social Dilemma' fue publciado en YouTube el 27 de agosto y cuenta con más de dos millones de vistas. El trailer oficial de 'The Social Dilemma' fue subido a YouTube el 27 de agosto y cuenta con más de 2 millones de vistas.

En definitiva, 'The social dilemma' abarca un abanico de temas que le incumben a los millones de usuarios activos que tienen las principales redes sociales. Y es que, según el reporte 'Digital 2020 global overview', de las empresas We are social y Hootsuite, tan solo en enero, Facebook tuvo más de 2.4000 millones de usuarios activos, YouTube alcanzó los 2.000 millones y WhatsApp los 1.600.

