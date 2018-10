HBO estrena documental sobre el drama de los refugiados en el mundo

La sensación de tensión va creciendo poco a poco conforme pasan los minutos del documental ‘It Will be Chaos’, una producción que analiza el drama de los refugiados en el mundo.



Pero esta producción, que se estrena este lunes, a las 8 p. m. por HBO, invierte parte de su narrativa en construir un retrato épico y emocional con dos historias que, por sí mismas, configuran un buen reflejo de esa problemática global que no parece tener una solución a la vista.

La primera es la de Aregai: sobreviviente del naufragio de un grupo de inmigrantes de Eritrea en la isla italiana de Lampedusa, considerada como una de las mayores tragedias del mar Mediterráneo.



Su aventura tiene trazos de fortaleza, pero a la vez refleja los temores de quienes llegan buscando refugio en un contexto duro, diferente y muchas veces intolerante.



Mientras que la segunda historia se centra en la familia Orfahli que, en una escena del documental, recibe unas fotos de su hogar destruido por la guerra de Siria.



Entre la ternura y la desesperanza, ellos deciden arriesgarse a recorrer países buscando un poco de tranquilidad, pero el recorrido les ofrece obstáculos, que impactan al espectador.



De una manera efectiva y sencilla, ‘It Will be Chaos’ recalca la inercia política ante la situación, la delgada línea que separa lo justo frente a la ilegalidad y el peligro, en contraste con los momentos de alegría y de profunda humanidad que aparecen en varias ocasiones para equilibrar la aventura de los refugiados.



“Son perspectivas profundamente personales acerca de la crisis política”, fue la opinión de John DeFore, en la revista ‘The Hollywood Reporter’, sobre un producto televisivo que hace parte de la séptima temporada de documentales que van más allá de la lectura sociopolítica.



Además, HBO presentará, el próximo 15 de octubre, ‘Brillo Box’, que muestra cómo una escultura de 17 cajas de detergente se convirtió en un ícono del arte pop del artista Andy Warhol.



El 22 de octubre será el turno para ‘A Dangerous Son’, con tres familias lidiando cada una con las enfermedades mentales de uno de sus hijos. Y el 29 se verá ‘Stolen Daugthers: Kidnapped by Boko Haram’, enfocada en el drama de las estudiantes secuestradas por un grupo terrorista.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1