El documental colombiano ‘Lapü’ estará en la Berlinale

La cinta colombiana figura entre las 39 películas que se proyectarán en la sección Forum de la Berlinale, dedicada al cine experimental.

El documental 'Lapü', de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco, aborda el ritual del segundo entierro, el evento más importante en la vida de los indígenas wayús. Doris, una joven de esa etnia, se despierta intranquila tras haber tenido un sueño que no sabe interpretar.César Jaimes y Juan Pablo Polanco



Tras contárselo a su abuela y al médico tradicional de la ranchería, comprende que su prima, que ha muerto hace varios años, le está pidiendo que exhume sus restos y los vuelva a enterrar en el cementerio de la familia en la alta Guajira.



El programa de Forum de este año no pretende ser “una especie de lista de los mejores, sino que reúne una selección de películas que asumen riesgos, adoptan una posición y rechazan hacer concesiones”.



La 69 edición del Festival de Cine de Berlín arranca el 7 de febrero con la proyección de 'The Kindness of Strangers', de la danesa Lone Scherfig.



La otra película colombiana que participará en la Berlinale será 'Monos', que se exhibirá en su sección Panorama, lo cual representa el estreno del filme colombiano en Europa. Esta es la tercera producción de Alejandro Landes, realizador nacido en Brasil y criado entre Ecuador y Colombia. Le preceden 'Cocalero', que tuvo su estreno en Sundance de 2007, y 'Porfirio', que pasó por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2011.



La historia de 'Monos', que se rodó en Colombia, retrata a ocho muchachos que cuidan a una rehén. Estas dos cintas también participarán en el Festival de Cine de Sundance; 'Lapü', en la competencia del Cine Documental Mundial; y 'Monos', en la de Cine Dramático Mundial.

