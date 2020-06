'Sumercé': las luchas campesinas por salvar los páramos

Tres personajes con distintos espacios vitales que buscan el mismo objetivo: proteger a los campesinos. Por años, buscar el bienestar de los hombres que viven de la tierra y de los animales se convirtió en el eslogan de campañas políticas y sociales. Pero, en el fondo, están a merced no solo de avivatos inescrupulosos que quieren arrebatarles sus terrenos, sino del clima, los tratados comerciales y los grupos armados ilegales.



La realizadora Victoria Solano plantea algo más en su documental Sumercé: cómo a los campesinos que viven en el páramo de Guerrero (en Boyacá), se les prohíbe sembrar o tener sus ganados en la zona, poniéndolos en el mismo nivel de devastación que producen las multinacionales de la minería. El Estado expropia a los nativos de sus parcelas porque contaminan o dañan el páramo, aludiendo un uso indebido del suelo; pero parecen obviar el daño medioambiental de las empresas mineras a gran escala.



Espero que 'Sumercé' genere diálogo entre diferentes sectores que no han podido ponerse de acuerdo en el tema de los páramos:campesinos, Corte Constitucional, corporaciones y ministerios

“Ese es el corazón del debate (…) Los páramos quedan convertidos en parqueaderos, porque nunca recuperan sus capacidades de gran ecosistema. La agricultura a gran escala también daña el páramo, pero hay una diferencia notable, y es que después de ella el páramo puede volver; se recupera. Lo han dicho los científicos más importantes del país”, cuenta la directora que ya había levantado ampolla con su anterior producción, 9.70, que logró detener una resolución del ICA en la que se decomisaban semillas ilegales a la gente del campo, como implementación de uno de los acuerdos incluido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.



En Sumercé, que se encuentra disponible en Mowies.com desde este jueves, Solano sigue la lucha del veterano activista Eduardo Moreno, el líder agrario César Pachón y a la líder campesina Rosita Rodríguez. Cada uno, desde distintos ángulos busca proteger el páramo que han heredado de sus padres.

Campesinos, durante el paro agrario hace algunos años, bloquean la vía hacia Tunja. Foto: Clementina Films

“La historia me la encontré cuando iba para Tunja, en pleno paro agrario, y de bloqueo en bloqueo, conocí a un montón de líderes que me explicaron sobre las dificultades que tienen para sacar adelante los cultivos, pero también se hizo evidente el muy grave problema de los páramos en sus tierras (…) Así surgió la temática puntual de la película: el conflicto que hay entre proteger a los páramos y sus habitantes o entregar los páramos a la minería”.



Tal como sucedió con su anterior producción, la directora espera que Sumercé

“genere diálogo entre diferentes sectores que no han podido ponerse de acuerdo en el tema de los páramos: líderes campesinos, Corte Constitucional, funcionarios de corporaciones y ministerios. La idea inicial era que paramunos de los cerros orientales se “tomaran” la Cinemateca de Bogotá, porque los páramos están muy cerca y dependemos en muchas maneras de ellos. La situación con el covid-19 lo cambió todo, pero ya se dará el momento. Soñamos con hacer una premier campesina, con ruanas y aguapanelita”.

Sumercé se estrena en la plataforma Mowies después de ganar el premio Films 4 Climate, al estar alineada con cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y tras haber participado en el Festival de cine de Sheffield, en Inglaterra, donde tuvo su premier mundial y fue nominada al premio Tim Hetherington, inspirado en el asesinado reportero gráfico y documentalista.

