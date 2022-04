‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrena este 5 de mayo en los cines de Colombia. Para aligerar la espera, Marvel acaba de revelar un nuevo adelanto de su próxima película, que forma parte de la llamada “Fase Cuatro” del MCU.



En el clip de un minuto, se aprecia a ‘Doctor Strange’ (Benedict Cumberbatch) en algún lugar del multiverso. “He estado soñando. Cada noche el mismo sueño”, se le escucha decir mientras lo vemos como invitado de una boda.

Instantes después aparece la ‘Bruja Escarlata’ (Elizabeth Olsen) soñando con sus hijos, a quienes perdió en ‘WandaVision’ y ahora planea recuperar. “Cada mañana es la misma pesadilla”, dice.



Por su parte, ‘Wong’ –el ayudante de ‘Strange’- le recalca que “el destino del multiverso depende de nosotros”. Parece que el hechicero deberá enfrentarse a sus enemigos y tendrá la ayuda de la Bruja Escarlata. Anteriormente, los seguidores señalaron que ambos podrían ser contrincantes, pero al parecer se volverían aliados.



(Siga leyendo: Semana Santa: ¿dónde ver 'La pasión de Cristo' y más clásicos?).



Mordo sería otro de los personajes de la cinta de Marvel. Él recalca la necesidad de que Doctor Strange tenga cuidado en sus decisiones sobre el multiverso. “Este camino cobra un alto precio”, puntualizó.

Cabe resaltar que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrena el próximo jueves 5 de mayo en los cines de Colombia. La preventa de entradas empezó este miércoles 6 de abril y para conocer detalles sobre los boletos y horarios deberá consultarlo de forma presencial o virtual en el teatro de su predilección.



(No deje de leer: Director que ganó dos premios Oscar es hallado culpable de plagio).



Recuerde que en el país puede elegir entre Cine Colombia, Cinépolis, Cinemark y Procinal y los precios de preventa varían entre los $17.000 y $30.000, varía dependiendo de la ubicación y el teatro, que escoja.

Más noticias

- Alain Delon: la historia de la estrella que pidió la eutanasia

- Amy Schumer habló sobre Will Smith y reveló chiste que no le dejaron hacer

- Carmen Maura, Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano

. Una crítica de ‘Moon Knight’: la serie de Marvel que es una locura

EL COMERCIO (PERÚ) y TENDENCIAS EL TIEMPO