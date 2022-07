El papel que lanzó a Jerónimo Cantillo al estrellato fue Kaleth Morales en la novela ‘Los Morales’, el vallenatero que se volvió leyenda a pesar de los pocos años que vivió. Al igual que el recordado juglar, Cantillo nació en Valledupar. Pero las similitudes no terminan ahí, pues el joven actor también es cantante, músico y productor.



Con un importante papel protagónico en la miniserie ‘Aníbal Sensación Velásquez’ sobre las canciones más sonadas e icónicas en la Región Caribe, y su participación en la aclamada novela ‘Pasión de Gavilanes’, Jerónimo Cantillo ha podido demostrar el talento que lo caracteriza.

Ahora vuelve a clases como estudiante del ‘Elite Way School’, la escuela que alcanzó la fama con el hito que fue la novela ‘Rebelde’ en toda América Latina en los 2000. Su personaje, ‘Dixon’, es el primer colombiano que ingresa a este exclusivo colegio mexicano en la nueva generación de estudiantes de ‘Rebelde’,

En la serie producida por Netflix, el personaje que interpreta Cantillo también es un apasionado por la música, lo que le permitió colaborar en el proceso de producción y composición de algunas de las canciones que aparecen en ‘Rebelde’.

(Puede interesarle: Amazon Prime lanza ‘El señor de los anillos: Los anillos de Poder’).

Jerónimo estuvo en conversación con EL TIEMPO y admitió que no siempre se ha portado muy bien e incluso ha sido más rebelde que el propio ‘Dixon’.

¿Cuándo estaba en el colegio era lo que dicen ‘caspa’?



¡Uy si! (Se ríe). Creo que mucho más que Dixon, creo que él es un amor. Dixon es todo lo contrario a lo que yo fui en la escuela. En el colegio era una locura porque, además, vivía con mi abuela porque mi mamá trabajaba en otra ciudad. Entonces yo estaba a merced de mi propia voluntad.

Mi abuela me alcahueteaba todo, si me llamaban a citación de padres mi abuela no iba. Si sacaba malas notas, que no fue siempre así, no le contaba a mi mamá.

El colegio fue una etapa muy bonita para hacer lo que quería hacer y para luego entender lo que no debía hacer.

¿Qué travesura recuerda haber hecho?



Yo estudiaba en Santa Marta y en el colegio había abanicos de techo. Mi mayor diversión era tirar cosas al abanico, un día tiré un marcador permanente y lo partió por la mitad y salpicó a todos en el curso. Le manchó la camisa a todos los compañeros y obviamente cuando todos voltearon yo quedé quietecito.

El profesor sale y dice: “A ver, ¿quién hizo esto?” Y todo el mundo callado. Yo era el vocero, o representante del grupo, y era yo.

(Lectura sugerida: 'El cadáver de Evita muestra la obsesión de someter a las mujeres').

El profesor dijo “Cantillo me hace el favor y baja a la coordinación y busque al coordinador de disciplina que vamos a solucionar este problema”.

Facebook Twitter Linkedin

En esta segunda temporada 'Dixon' tendrá procesos de amor propio. Foto: Pantallazo de la serie 'Rebelde' de Netflix.

Cuando Jerónimo fue a la oficina de coordinación nunca contó lo que había pasado. Sencillamente pasó a saludar al coordinador sin decirle la verdad.

Hubo actos de deslealtad, deshonestidad y tramposería. En mi vida de adulto ya sé que son actos reprobables.

¿Alguna vez se ha enamorado en un rodaje?



Si claro, mi actual novia casi esposa la conocí en una novela. Y ya llevamos casi cinco años juntos.

¿Cómo fue esa historia de amor?



Fue amor a primera vista, un amor de esos con miedo porque tú no te quieres enamorar de la persona con la que quieres trabajar. Quieres ser un profesional, pero es difícil porque el corazón te dice: Dale, dale, dale.

(No deje de leer: The Weeknd diseña una casa embrujada basada en su disco 'After Hours').

Eso también ayudó a que los personajes fueran más reales, más queridos. Hoy día el amor sigue intacto y cada día estamos más enamorados.

¿Qué tal fue interpretar al primer hombre abiertamente homosexual de ‘Pasión de Gavilanes’?



Es un privilegio, sobre todo por el hecho de que normalmente las novelas con los personajes gais en el pasado tendían a hacer estereotipos. Era la típica forma del hombre afeminado, pero todo eso con los productores y los directores lo cambiamos. Quisimos hacer algo real.

Que no fuera su preferencia sexual el pilar de este personaje, sino que fuera algo que hace parte de su cotidianidad. Él está completamente orgulloso de lo que es y eso lo agradece la comunidad. Me escriben y me quieren, porque acogen al personaje.

(Antes de irse: El desbordado y apasionado universo de Nicolas Cage).

Jerónimo Cantillo promete nuevos giros y sorpresas para ‘Dixon’ en la segunda temporada de ‘Rebelde’, que ya está disponible en Netflix, en una etapa en la que vendrán momentos de amor propio para el personaje en el que se enfocará en sus sueños como nunca antes.

Otras noticias

La dramática historia real de una familia que le dio vida a 'Freddy Krueger'

Chris Rock rompió el silencio y habló de la bofetada de Will Smith

Stranger Things: detienen a actor de la serie en aeropuerto de Estados Unidos

'Los Simpson': ¿cuánto gana Homero en la planta nuclear?

Redacción de Tendencias EL TIEMPO.

Alejandra Parra.