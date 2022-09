La reconocida presentadora Diva Jessurum, al frente de programas como 'Expediente final' y 'Se dice de mí', del canal Caracol, reveló en sus redes que tuvo cáncer.

“Estoy viva, casi que no”, dijo en un video. “Soy Diva Jessurum, sí, la única Diva de la televisión colombiana, y sabes qué, yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Si yo pude, tú puedes”, fueron algunas de sus palabras.



“Hoy que con gran felicidad puedo decir que el cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento, le pueda servir”, agregó Jessurum.

“Lo primero que hice fue cerrar mis oídos ante los ‘ruidos’ de las personas que han satanizado esta enfermedad. Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo. Lo que no se acepta, no se combate, para erradicarlo hay que conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes que tienes, lo combates de la mano de Dios. Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz”.

El cáncer, agregó, estaba avanzado, pero pudo superarlos gracias a “dos milagros” que le sucedieron, ver a Dios con ojos sentimentales y de amor, y recibir su ayuda.



También dijo que próximamente hablará más de su experiencia.