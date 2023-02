Con la llegada de febrero también aparecen los estrenos de las distintas plataformas y estos son los de Disney para este mes.

‘Black Panther: Wakanda Forever’. Desde el primero de febrero. La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M´Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje deben proteger a Wakanda de las fuerzas invasoras.

‘La familia Proud: mayor y mejor’ (temporada 2). Otro estreno del primer día del mes. La adolescente Penny Proud es la protagonista de esta película animada y dejará ver más sobre su vida, desafíos y la relación con sus padres, hermanos gemelos y la abuela Suga Mama.



‘Leyendas’. Se lanza el 10 de febrero. Ant-Man, Waspy Hank y Janet dejarán ver más sobre sus vidas.

‘Mila en el multiverso’ (15 de febrero). A Mila (Laura Luz) le dan un dispositivo que le permite viajar por el multiverso para buscar a su mamá, Elis (Malu Mader), descubriendo universos y enfrentándose a Los Operadores, que quieren eliminar todos los mundos.