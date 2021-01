'WandaVision' es la ‘sorpresota’ de Marvel en este 2021

Uno de los momentos más divertidos de la serie Los pitufos era cuando el bromista azul les decía a sus compañeros que les tenía “una sorpresita” y tras ver su rostro lleno de expectativa les entregaba una caja empacada como regalo que, a los poco segundos, les explotaba en la cara.

Esa podría ser una manera de describir la experiencia luego de ver los dos primeros episodios de la serie WandaVision: un estallido inesperado en el rostro del espectador o un golpe intenso y, al mismo tiempo, la revelación de algo que en realidad parece no haberse visto antes en el casi sagrado universo de superhéroes de Marvel. Es raro el encuentro con Wanda y Vision, pero por eso causa primero confusión y luego, una inusitada curiosidad (...). Uno no se enoja con el golpe que acaba de recibir, como les pasaba a las víctimas del pitufo bromista, ya que el chiste en realidad contiene un espíritu revolucionario y tenso que va tomando forma.



WandaVision es la primera serie que se desprende de la saga de películas de superhéroes de Marvel que llega a la plataforma Disney+ y tener esa responsabilidad implicaba un riesgo descomunal, ya que muchos podrían estar esperando la extensión de una aventura con los típicos conflictos de sus protagonistas superpoderosos: la lucha contra un mal venido de otros mundos o la tensión ante grupos que no se ven a la luz y trabajan por el control de la humanidad.



No, nada de eso (por ahora), pues en realidad WandaVision apuesta por dar un giro radicalmente ingenioso y no exento de peligros al contarnos la vida de Wanda Maximoff y del androide Vision, pero

Sí, nada de Thanos, batallas bajo la manipulación del tiempo o el espacio o guerras infinitas con otros vengadores. En realidad, estamos ante una pareja que está tratando de encajar mientras esconden sus poderes y su identidad en una típica vida de barrio estadounidense que nos recuerda programas como El show de Lucy, Hechizada y hasta a Los Picapiedra.

Entre chistes en la cocina y tomas a una cámara, Wanda y Vision tampoco están salvando al mundo ni sufriendo por un amor casi imposible; lo suyo es parecer una pareja normal, lo cual no es nada fácil y se convierte en el motor de su vida.



Conforme pasan los minutos se pasa de la confusión al agrado, la serie termina siendo muy divertida y el trabajo de Elizabeth Olsen y de Paul Bettany dando forma a sus personajes es una delicia de entretenimiento muy especial.



Uno se ríe y, si afina un poco su atención, encuentra detalles que le recuerdan a ese Marvel del cine, a esas intrigas llenas de poder y de miedo, dejando claro que debajo del chiste hay algo muy serio que pronto saldrá a la luz y posiblemente saque de su fantasía a la pareja protagonista.

Poco a poco irá revelando sus misterios esta pareja. Foto: Disney+



Por ahora, WandaVision es en realidad una bocanada de aire fresco, la ilusión de que se pueden romper las reglas para no solo armar algo nuevo dentro de una narrativa que parecía no dar espacio a ser juguetona o experimentar, sino tejer una aventura con otros hilos y no enredarse ni enredar al espectador, que, aunque pueda sentirse un poco fuera de lugar de lo que conoció con Thor, Pantera Negra o el Capitán América, ya espera ansioso los nuevos episodios para ver a dónde lo lleva toda esta sorpresita o, mejor, esta sorpresota de Marvel.



Andrés Hoyos Vargas

