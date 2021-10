'Star Wars' y su nueva serie de anime 'Star Wars: Visions'

'Star Wars' abraza el misterio y la magia del anime en 'Star Wars: Visions', una ambiciosa serie de animación en Disney+ que cruza las historias de la saga galáctica con la esencia y el singular estilo de la animación japonesa.

"Es emocionante ver a todos estos legendarios estudios de anime abordar una saga tan icónica como 'Star Wars'", dijo a Efe el actor Henry Golding, muy conocido en Hollywood por 'Crazy Rich Asians' (2019) y que aquí presta su voz al doblaje en inglés.



Golding (Betong, Malasia, 1987) también subrayó que no solo se les permitió a esos estudios "dar su propio giro" a 'Star Wars' sino que también se les garantizó total libertad para ir más allá del canon de la enorme saga ideada por George Lucas.



Disponible en Disney+ desde el 22 de septiembre, 'Star Wars: Visions' está compuesto por nueve cortometrajes independientes diseñados por siete estudios diferentes. Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, TRIGGER, Kinema Citrus, Science SARU y Production I.G. son las compañías de anime que se han adentrado en el universo de 'Star Wars'.

'Akakiri', el último corto de la serie, es el que cuenta con la voz de Golding, quien se mostró encantado y dispuesto a sumergirse en 'Star Wars'. "Cuando mencionaron esto yo acepté al cien por cien. Quiero decir, quién es lo suficientemente estúpido para decir: 'Oh, déjame leer el guion primero...'", bromeó.



'Akakiri' narra la historia de un experimentado jedi, Tsubaki, que afronta una misión muy peligrosa para proteger a su querida Misa. Golding reflexionó sobre el tono trágico y sombrío que empapa cada uno de los fotogramas. "El bueno no siempre gana. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en los que la oscuridad vence al bien y a la luz", apuntó.

El bueno no siempre gana. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en los que la oscuridad vence al bien y a la luz FACEBOOK

El actor también subrayó que uno de sus retos era aportar con su voz el sentido de honor, lealtad y compromiso absolutos que rigen la conducta de Tsubaki. "Nos topamos con un hombre que está dispuesto a hacer el sacrificio más grande por la persona que ama".



En otro sentido, Golding expuso que 'Star Wars: Visions' ofrece "ventanas" a infinitas posibilidades dentro de 'Star Wars', tanto que la historia de un cortometraje como 'Akakiri', en su opinión, podría dar pie a una película por sí misma.



Además, el intérprete puso esta serie en los intentos de Hollywood por ofrecer una representación más cuidada y respetuosa de la cultura asiática, algo que ha tenido buenos resultados en taquilla con la mencionada 'Crazy Rich Asians' o la reciente 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (2021).



"Creo que estamos definitivamente en la buena dirección. Y creo que poner a un protagonista asiático en una película de jedis sería lo mejor para todos", señaló entre risas al postularse para ese hipotético papel.



'Star Wars: Visions' refuerza la apuesta de Lucasfilm por crecer más y más en la pequeña pantalla, un medio que le ha dado casi más alegrías que el cine en los últimos años.



Tras la muy polémica acogida que tuvo entre los seguidores y la crítica la tercera trilogía de películas -por no mencionar otros fracasos como 'Solo' (2018)-, Star Wars ha encontrado aguas más tranquilas y favorables recientemente en la televisión con ejemplos brillantes como 'The Mandalorian'.



Esta serie, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y que es la primera producción televisiva no animada de 'Star Wars', se ha convertido en un gran fenómeno en todo el mundo desde su estreno en 2019.



A la espera de la tercera temporada de 'The Mandalorian', los seguidores de 'Star Wars' podrán ver en diciembre 'The Book of Boba Fett', sobre el famoso cazarrecompensas Boba Fett, y en el futuro llegarán 'Andor' y 'Obi-Wan Kenobi' con Diego Luna y Ewan McGregor como protagonistas, respectivamente.



Dentro de la animación, 'Star Wars: Visions' es la última propuesta de una larga lista de series animadas sobre 'Star Wars' que incluye a títulos como 'The Clone Wars' (2008-2020), 'Rebels' (2014-2018) o 'The Bad Batch' (2021).



EFE

