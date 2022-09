“Es bueno verlos después de tres años ausentes”, gritaba un fanático al encontrarse con un par de amigos en el Centro de Convenciones de Anaheim (Estados Unidos). Los tres se abrazaron, y sus bolsas de tela llenas de paquetes se golpearon entre sí revelando un poco de los funkos (figuras de cuerpos pequeños y cabezas gigantes) de Marvel que llevaban a sus casas.

El saludo se dio a la salida de la ceremonia de las Leyendas de Disney, a la que asistieron más de 6.000 fanáticos del universo de la marca del Ratón Mickey y todas sus franquicias de entretenimiento en el marco de la nueva edición del D23, algo así como el mayor encuentro de los fanáticos, su propio Comic-Con.

Mientras algunos de los miles (podrían ser más de cien mil en el pasado fin de semana) se movían con frenesí tratando de recibir un pin conmemorativo de los cien años de Disney, los tres amigos se alejaban entre una ola de compradores, cosplayers y una que otra nostálgica disfrazada de princesa o de guerrera jedi.

Este fue un año especial, pues el D23 no solo regresó a su formato presencial, sino por el centenario de la compañía de sueños e historias más famosa del mundo que, como en otras ediciones se encargó de reconocer el inmenso nivel de fidelidad de gente de todo el mundo que aterriza en la calurosa ciudad de California para rendir tributo a las series, películas, parafernalia y emociones contenidas gracias a una infancia marcada por los personajes creados o recordados por Walt Disney.

Precisamente, las galas de los premios a las Leyendas de Disney fueron uno de los platos fuertes del evento, al dar un pesado y poderosamente emocional trofeo a las personas que han contribuido al trabajo de contar historias y de imaginar nuevos mundos dentro de ese universo de entretenimiento. Este año, ese panel estaba a reventar y fue testigo de los premios a Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy); los comediantes Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross, Josh Gad, las actrices Idina Menzel; Kristen Bell y Patrick Dempsey; así como la diseñadora Doris Hardoon, el administrador Robert Price ‘Bob’ Foster, el compositor Chris Montan, el cantante y actor Jonathan Groof y el productor John Hahn.

El encuentro concluyó con el trofeo como leyenda para el actor Chadwick Boseman. La estrella del filme Pantera Negra falleció el 28 de agosto de 2020 en Los Ángeles, tras batallar contra el cáncer. Fue un momento emotivo que cerró con una sorpresa que llevó ese momento a un nuevo grado de alegría: aparecieron Carolina Gaitán y Mauro Castillo cantando No se habla de Bruno (We Don’t Talk About Bruno), la exitosa canción de la banda sonora de Encanto, ante un auditorio que se dejó llevar por una descarga de alegría con sabor colombiano.



Puede leer: Disney anunció proyecto para ampliar su parque temático de Marvel en California

Los corredores del Centro de Convenciones de Anaheim estaban repletos. Miles de sombreros de Mickey Mouse formaban por momentos una extraña imagen entre esa ola de fanáticos que iba creciendo de manera desenfrenada. Unos se tomaban fotos, otros hacían kilométricas filas para ver una sala llena de recuerdos de Disney o comprar algún regalo, y otros simplemente caminaban con la boca abierta tratando de asimilar todo el panorama o admirando el avión de Mickey que el propio Walt Disney usaba en sus viajes y que estaba expuesto en una de las salas más grandes del recinto. “El D23 es para quienes aman soñar y no dejan de hacerlo nunca”, aseguró un fanático que abrazaba con fuerza un Baby Yoda y acababa de apagar un sable de luz de un guerrero jedi.

Facebook Twitter Linkedin

Se estaban celebrando los cien años de Disney. Foto: EFE

Lo que viene

El D23 es un encuentro para los que quieren saber acerca de las novedades de los estudios, las series, las producciones cinematográficas y las cintas que se desarrollaron pensando en plataformas como Disney Plus o Star+. Este año el D23 no defraudó a sus fieles devotos.

En uno de los paneles más apetecidos, se revelaron las novedades que tendrá Disney en los próximos años. Hay un poco de brujería con aires de comedia con Hocus Pocus 2, que liberó su tráiler y revivió los recuerdos de muchos con la reaparición de sus estrellas: Bette Midler; Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, convertidas en tres hermanas y brujas decididas a asustar a los pobladores de Salem, Massachusetts. La comedia con visos de horror se estrenará el 30 de septiembre en Disney+.



Así como Desencantada, la segunda parte de la comedia con aires de cuento de hadas Encantada, que protagonizó Amy Adams. Ella repite en esta producción de fantasía que llegará a la misma plataforma de streaming el 24 de noviembre.

Pero quizá una de las cintas que más revuelo causaron haya sido la nueva versión real de La sirenita con la joven Halle Bailey como protagonista.

"Este es un sueño hecho realidad”, confesó la actriz, usando una frase que se escuchó durante toda la edición del D23. Con solo unos segundos de Berry en personaje cantando y nadando entre las profundidades del mar, quedó claro que el filme será un de las apuestas grandes de Disney para mayo del próximo año en las salas de cine.

También hubo un bocado visual de la nueva versión de Blancanieves, mostrando en un tono de malvada a Gal Gadot y entregando la responsabilidad de una relectura de un clásico a Rachel Ziegler, la actriz de origen colombiano como protagonista. Igualmente, se pudo ver un fragmento de Mufasa, la próxima aventura basada en El rey león, pero centrada en el padre de Simba. Ambas producciones están programadas para estrenarse en el 2024.



Otro tema: Disney revela precuela de 'The Lion King' y estreno de 'Strange World'

Otra apuesta a un clásico será Peter Pan y Wendy, que se podrá ver este año en Disney+. Aún no hay fecha de estreno, pero sus protagonistas, Alexander Molony, Ever Anderson y Jude Law –en el papel del capitán Garfio– junto con una secuencia de la producción.

Por su parte, Pixar sorprendió al revelar que lanzará la segunda parte de Intensa-Mente: así como Elemental, para el 2024, una historia de comedia y romance animada en un mundo en que los personajes representan a los cuatro elementos de la Tierra. ¿Qué pasaría si una chica que, literalmente, es fuego se enamora de un personaje que está conformado por agua? La respuesta está en una aventura tierna que parece apostar por la idea de la identidad y la tolerancia con la diferencia.

Facebook Twitter Linkedin

En Elemental el fuego y el aire cobran vida y encaran muchas aventuras. Foto: D23

Igualmente, se conocieron las primeras imágenes de la serie Wish y del filme Elio, este último, acerca de un niño de 11 años que se convierte en embajador de la Tierra. Sumado a la serie Win or Lose y a la producción de seis episodios de Zootopia, que se verán en Disney Plus.

Otra grata sorpresa fue un primer vistazo a Iwaju, la nueva serie animada de Disney Studios y la compañía africana Kugali Media. La trama se ambienta en Lagos (Nigeria) y cuenta las aventuras de una niña en un mundo del futuro. “Tiene la magia de Disney y la fuerza y autenticidad de Kugali (...). Es una serie que va a contar la historia de mi gente”, dijo emocionado el creador del proyecto, Ziky Nelson.

Disney llevó a sus fanáticoss al paroxismo al revelar imágenes de las esperadas Indiana Jones 5-con un emotivo Harrison Ford diciendo que es de las mejores de la saga-l y Avatar, así como de la tercera temporada de The Mandalorian; Marvel por su parte dio a conocer a los actores que integrarán la película Thunderbolts: David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan, Hannah John Kamen y Olga Kurylenko. Se estrenará en julio del 2024.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

* Por invitación de Disney