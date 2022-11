Disney, el gigante del entretenimiento, ha demostrado su intención de seguir expandiendo su universo cinematográfico. Esta vez buscan consolidar a la reconocida cinta 'Alien' como saga.



Esta apuesta estaría integrada con las películas de Marvel que ya ha abordado temas mitológicos, viajes por el multiverso, superhéroes y villanos.



Se conoce que esta primera entrega está avanzando bastante rápido. El director de la obra es Federico Álvarez, quien ha hecho películas de este estilo como 'No respires'.



Aunque todo apunta al éxito, la idea de una saga de 'Alien' ha tenido sus altibajos durante mucho tiempo. Varios directores han entregado propuestas y hecho versiones, pero no han logrado llegar a la entrega que hizo James Cameron. Tanto que no han sido ampliamente criticadas.



A esto se le suma que Fox intentó hacer varias películas nuevas de Alien antes del acuerdo con Disney, pero no vieron la luz. Incluso se propuso hacer una versión que tuviera una nueva línea de tiempo basada en los tebeos de Dark Horse, pero todo quedó frustrado.

Sigourney Weaver en una escena de Aliens: el regreso, la segunda película de la saga, de 1986. Foto: Twentieth Century Fox

Lo cierto es que Disney se mantiene en su idea y crear un reconocimiento de los personajes de la seria través de la creación de nuevos productos, para que esas creaciones fílmicas sean recordadas fuera de la gran pantalla.



Al mismo estilo de StarsWars, Avatar o Marvel con la serie Moon Knight. Lo que pretenden hacer es que las personas vean tantas cosas sobre 'Alien', que sientan la necesidad de ir a ver las películas para entender todo lo que ven.



Pese a que las acciones de la compañía permiten entender sus intenciones, no es posible afirmarlo por completo, porque Disney no se ha pronunciado.

