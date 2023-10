Disney+ prepara una serie de imagen real de Gárgolas con James Wan

Greg Weisman, creador de la icónica serie de animación "Gárgolas," recientemente desmintió los rumores que circulaban sobre una película basada en la serie. Sin embargo, aunque en ese momento parecía estar diciendo la verdad, no reveló toda la información. Ahora, se ha confirmado que "Gárgolas" regresará en una nueva serie de imagen real que estará disponible en Disney+.



De acuerdo con informes de The Hollywood Reporter, Disney+ está actualmente trabajando en un remake de 'Gárgolas'. Esta nueva producción estará a cargo de Atomic Monster, la compañía fundada por James Wan, conocido por dirigir películas exitosas como 'Expediente Warren: The Conjuring', 'Aquaman', 'Insidious' y 'Maligno'.



El guionista de renombre Gary Dauberman, colaborador habitual de Wan y escritor de franquicias exitosas como 'Annabelle', 'It' y 'La monja', se encargará de escribir, dirigir y producir la serie. Según se informa, la producción se encuentra en sus etapas iniciales de desarrollo.



La serie original de 'Gárgola'" fue producida por Walt Disney Television Animation y se emitió de 1994 a 1997, con un total de tres temporadas. La trama seguía a un grupo de gárgolas que, tras ser trasladadas desde un castillo en Escocia a Nueva York, se despertaban de un hechizo milenario y asumían la responsabilidad de proteger la ciudad.



La historia de terror pretenden realizarla para la plataforma de contenido familiar. Foto: Captura de panta del portal de Disney / iStock

Hace unos meses, surgieron rumores sobre una película de 'Gárgolas' que estaría dirigida por Kenneth Branagh, pero Weisman negó estas afirmaciones, declarando a The Belfast Telegraph: "Simplemente no es cierto."



La elección de James Wan y Gary Dauberman para liderar este proyecto ha sido sorprendente para muchos, dado que su historial en el cine de terror parece no encajar inicialmente con la política de contenido familiar de Disney. Es interesante destacar que en 2019, Jordan Peele, conocido por sus películas de terror como "Nosotros" y "Déjame salir," expresó su interés en producir una película basada en la serie, lo que sugería que su enfoque podría haber sido más cercano al género de terror que la serie original, según informa Screen Rant.



Hasta este momento, la única colaboración televisiva entre James Wan y Gary Dauberman fue "Swamp Thing," una serie de DC que se estrenó en 2019 y que tuvo una duración de una temporada. En esa producción, ya se podía percibir la influencia de ambos creadores, ya que se inclinaba claramente hacia el género de terror.

