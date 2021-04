Superhéroes, guerreros y otros estrenos para ver en Disney Plus

Un final de temporada, un estreno recién salido del cine y mucha trama familiar es lo que propone la plataforma, que tiene el final de una de las series de Marvel y el estreno de una nueva guerrera que quiere salvar su comunidad. Aquí tenemos algunas de esas producciones que vale la pena ver.

Raya y el último dragón

Una de las apuestas de animación más recientes de Disney para el cine, ya se encuentra disponible en la plataforma de Streaming. La película se centra en el mundo de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron en perfecta armonía, hasta que las criaturas se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cinco siglos después una joven y aguerrida guerrera tiene que buscar al último dragón que existe para salvar a su pueblo de las fuerzas del mal.



'Raya y el último dragón' estuvo en cines recientemente Foto: Walt Disney Pictures

Falcon y el Soldado del Invierno

El 23 de abril se emite el último episodio de la serie (y a la vez es la oportunidad de maratonearla, si no la ha visto) en la que Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) enfrentan la amenaza terrorista de los Flag Smashers, así como tienen que lidiar con las dificultades de tener que salvaguardar el legado del Capitán América, ante un panorama sociopolítico muy complejo y un posible nuevo enemigo que podría estropear una misión que se ha visto contrastada por la relación de camaradería y conflicto entre los protagonistas.



Big Shot: Entrenador de élite

Una serie original Disney Plus en la que al ser expulsado de una liga de baloncesto, el experimentado y temperamental entrenador Marvyn Korn termina trabajando como maestro de una escuela privada para adolescentes.



Eso lo lleva a tener que asimilar una realidad que no había manejado antes, pero a la vez lo conecta con las vivencias y situaciones de sus alumnas, en un relato ameno y en tono de comedia, que no está exento de pequeños dramas en los que se deja ver un poco la empatía y la vulnerabilidad. Es protagonizada por John Stamos, recordado por la comedia familiar Full House .

Madriguera

Un joven conejo se embarca en un viaje para excavar la madriguera de sus sueños, a pesar de no tener ni idea de lo que está haciendo. En lugar de revelar sus imperfecciones a sus vecinos, se mete cada vez más en líos. Cuando toca fondo, aprende que no hay que avergonzarse de pedir ayuda. Esta producción está nominada a los premios óscar en la categoría demejor cortometraje de animación.



Cambio de hábito



Una monja se mete en problemas en este clásico de la comedia, que se estrenó en 1992 en cines y ahora hace parte de la programación de Disney Plus.



La trama gira en torno a Deloris VanCartier, que por escapar de la mafia termina en un convento y se dedica a darle un nuevo tono a la música de ese espacio religioso. Este es uno de los papeles más famosos de la actriz Whoopi Goldberg, que se deja llevar por una energía irrefrenable frente a las cámaras y un talento muy especial para la música.

Mamá se fue de viaje

Una película argentina que muestra con humor y ternura lo retador que es mantener el orden en una casa con hijos. El actor y comediante Diego Peretti interpreta a Víctor, un hombre enfocado en su vida laboral y que no está al tanto del trabajo de su mujer en casa.



Pero cuando ella, decide darse un respiro de esa rutina, las cosas se le complican a su marido que tiene asumir el control de cuatro hijos y de un hogar que podría convertirse en un caos.

