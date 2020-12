Películas y series que se estrenarán en Disney Plus en diciembre

Disney Plus es la última plataforma de streaming que llegó a Colombia. Se estrenó el pasado 17 de noviembre y ha tenido un maravilloso recibimiento representado en miles de descargas.



Actualmente cuenta con películas y cortos de Pixar, filmes y series de Marvel, todas las animaciones clásicas y live-actions de Disney, Star Wars y National Geographic.



Sin embargo, eso no es todo...



Hace un par de días la plataforma de streaming en latinoamérica anunció que añadirá más contenido a su servicio y publicó las fechas de estreno durante el mes de diciembre.



Disney Plus anuncio diciembre Anuncio de los estrenos de diciembre en Disney Plus.

Los más esperados

Mulan



La película, postergada por el cierre de todos los cines alrededor del mundo a causa de la pandemia, llega el 4 de diciembre a Disney Plus. La versión en live-action de la famosa cinta animada de 1998 debía ser estrenada en marzo y prometía ser un éxito (sobre todo en China), sin embargo, ahora estará disponible en la plataforma.



La producción cuenta la historia de la joven Mulan, que decide enrolarse en el ejército imperial chino para hacer frente a la invasión de los hunos y evitar que su anciano padre sea reclutado.

Trailer Mulan Trailer Mulan

Soul



La película animada de Pixar narra la historia de Joe Garner, un profesor de música que muere antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz. Por esta razón deberá embarcarse en un viaje al más allá para volver a la vida.El filme estará disponible en la plataforma de Disney a partir del 25 de diciembre de este año.

Soul Trailer de soul.

The Mandalorian



El final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos. Muchas personas se suscribieron a la plataforma para poder disfrutar de esta serie de Star Wars que, en diciembre tendrá tres capítulos más y finalizará el viernes 18.



The Mandalorian Trailer de The Mandalorian

Amadrinadas

​

Esta comedia navideña llegará a Disney Plus el 4 de diciembre. Cuenta la historia de Eleanor, una joven aprendiz de hada madrina que demostrará al mundo que aún necesita de estos seres mágicos. La producción, protagonizada por Jillian Bell, es el contenido perfecto para recibir este mes de festividades.

Amadrinadas Trailer de Amadrinadas.

Listado completo

Este es el listado completo y las fechas de estreno de las nuevas series y películas que podrá encontrar en la plataforma:

4 de diciembre: Amadrinadas 4 de diciembre: Mulán (live action) 4 de diciembre: Ice Age: Una Navidad Tamaño Mamut 4 de diciembre: Un lugar para soñar 11 de diciembre: Safety 11 de diciembre: High School Musical: El Musical Especial Fiestas 18 de diciembre: Un monstruo viene a verme 18 de diciembre: Atrapa la bandera 18 de diciembre: Las aventuras de Tadeo Jones 18 de diciembre: El gran showman 18 de diciembre: En puntas 18 de diciembre: Los Simpson, Temporada 31 18 de diciembre: The Mandalorian: estreno el final de temporada 18 de diciembre: Eragon 25 de diciembre: Epic 25 de diciembre: Soul 25 de diciembre: Madriguera

Conoce todos los estrenos y próximos lanzamientos de #DisneyPlus.



¿Cuál de todos verás primero? 👀 pic.twitter.com/KvDOVdzMEC — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 27, 2020

El precio de esta plataforma no es el más alto entre los servicios de video por suscripción disponibles en Colombia. Actualmente tiene un costo de 23.900 pesos por mes y 239.900 por año, ambos con 7 días de prueba gratis.



