¿Solo o acompañado en San Valentín? Disney Plus le tiene el plan 

La dama y el vagabundo

La hermosa historia de amista entre dos perros: la mimada Reina y el mestizo pero

pero amoroso Vagabundo que se embarcan en una aventura inesperada. Versión en live action del clásico animado de 1955.

Diez cosas que odio de ti

Unos juveniles Heath Ledger y Julia Stiles protagonizan esta comedia romántica que involucra a dos hermanas y a un chico de mala reputación.

Stargirl (serie)

Leo Borlock (Graham Verchere) estudia en el Mica High School, donde conocer a Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una nueva alumna muy divertida, que adora el ukelele.

Splash

Allen Bauer, un adicto al trabajo y resignado a ser un completo asocial, conoce al amor de su vida en un accidente en un lago. El problema es que la espectacular mujer es una sirena. Ron Hoen la pantalla.

27 bodas

Jane es la dama de honor eterna...hasta que su hermana anuncia la boda con el hombre que le quita el sueño. Con Katherine Heigl y James Mardsen.

Y si detesta el día de San Valentín...

La plataforma tiene otras opciones para los que no gustan de esta fecha. Repertirse la serie The Mandalorian, para que vean por última vez a Gina Carano que fue despedida por hacer comentarios polémicos. o la fantástica WandaVision.



Si prefiere puede ver Soul, película animada de Pixar se cuenta la Aventura de Joe Gardner, un maestro de música que sueña con tocar en vivo en un legendario club neoyorquino de jazz, que termina en un lugar mágico en el que aprenderá que no se puede renunciar a los sueños. Una cinta con un mensaje profundo y que llega a toda la familia.



Está disponible Unidos (Onward), otra aventura animada, en la que los hermanos elfos Ian y Barley, deciden asumir una aventura llena de magia al tratar de reencontrarse con su padre, pero no será tan fácil esa experiencia. Tiene una equilibrada carga de acción y diversión, aunque también es un poco conmovedora

