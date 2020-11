Disney Plus, Netflix y Amazon Prime: ¿cuál plataforma conviene más?

Desde hace unos años la industria del video en formato doméstico cambió por completo.



Hace un par de décadas el plan era alquilar en Blockbuster un par de películas en DVD o Blu-ray para ver en casa. Ahora existen plataformas de video streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y HBO que han modificado el panorama.



Con la pandemia estas plataformas han venido tomando más y más fuerza y cada vez es mayor la cantidad de personas que puede acceder a un gigante catálogo de contenidos audiovisuales desde su televisor, computador o celular. Sin embargo, a mayor oferta, mayor es la confusión a la hora de decidir cuál es el servicio que más nos conviene.



EL TIEMPO dialogó con Juan Camilo Hernandéz, cinéfilo detrás de ‘Novela Gráfica’ (una de las cuentas especializadas en cine y plataformas de streaming con más fuerza en el país). Juan Camilo, que suele hacer recomendaciones y reseñas sobre los contenidos disponibles en cada una de estas plataformas, habló sobre cuál es el servicio de suscripción que más le conviene dependiendo de lo que usted consume.



“Cada plataforma ofrece contenidos distintos según el gusto de cada persona. Decir cuál es la mejor recae en valores de juicio y es muy relativo y debatible, así que depende de lo que el usuario esté acostumbrado a consumir”, asegura.

Disney Plus

Disney Plus es la última plataforma que llegó a la contienda. Se estrenó el 17 de noviembre pasado en el país y cuenta con películas y cortos de Pixar, filmes y series de Marvel, todas las animaciones clásicas y live-actions de Disney, Star Wars y National Geographic.



En primer lugar, Disney Plus es un viaje hacia el pasado pero en alta calidad. “Si a ti y a tu familia les gusta repetir las películas que vieron en su infancia y las series que veían a diario en Disney Channel, Disney Plus es una gran opción. Allí podrás encontrar esas producciones que recuerdan la nostalgia de la niñez pero en Full HD o en 4K”, asegura Juan Camilo.



Además de los clásicos inolvidables, esta plataforma tiene producciones originales de mucho nivel como ‘La dama y el vagabundo’ en live-action, ‘The Mandalorian’, ‘High School Musical, la serie’, entre otras.



Pero esto es poco en comparación de lo que se podrá encontrar el próximo año. "Todavía no se ha visto su músculo en las producciones originales, lo cual va a cambiar a partir del año 2021 cuando se dé el estreno de contenidos como ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, ‘WandaVision’ y ‘Loki’, entre otros”, dice el experto.



Disney Plus tiene un costo de 23.900 por mes y 239.900 por año. Foto: iStock

Aunque Disney+ busca ser una plataforma para la familia, a principios del 2021 llegará un servicio adicional sin costo llamado Disney Plus Star. En este se agregarán los contenidos con clasificación para adultos como 'Deadpool', 'Logan' y más producciones del conglomerado Disney que no pueden estar directamente en la plataforma debido a características como la aparición de sangre o groserías.



El precio de esta plataforma no es el más alto entre los servicios de video por suscripción. Actualmente tiene un costo de 23.900 pesos por mes y 239.900 por año, ambos con 7 días de prueba gratis.



Disney Plus se puede ver en cuatro pantallas en simultáneo y es compatible con televisores (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku, Samsung), computadores (Chrome OS, MacOS, PC Windows), celulares y tabletas (tabletas Amazon Fire, celulares y tabletas Android, iPhone y iPad) y consolas (PS4 y Xbox One). También tiene modo sin conexión y se pueden descargar los contenidos.



“Si usted es fan de Disney en general, va a valer mucho la pena”, finaliza Juan Camilo.



Amazon Prime Video

Amazon Prime Video presenta también calidad Full HD 1080p y 4K en sus películas y series, contando también con opciones HDR en dispositivos compatibles. Tiene un catálogo robusto, lleno de producciones de Universal Pictures y Paramount Pictures.



“Uno no se aburre con Amazon Prime Video. Tiene muchos estrenos, no necesariamente recién salidos de la cartelera, y contiene el mejor contenido con respecto a la variedad de gustos que puede tener el público, ya sea terror, suspenso, drama, comedias románticas, thrillers, películas adolescentes, etc.”, dice el experto.



De igual manera, Prime Video cuenta con producciones originales de gran calidad y con una enorme inversión detrás como ‘The Boys’, ‘Hunters’, ‘Súbete a mi moto’, entre muchas otras.



“Es mi plataforma favorita. Si se hace un promedio general de las producciones originales que tiene cada una de las plataformas según su calidad, Amazon se llevaría el liderato por más de que no tenga la mayoría de galardones, que normalmente están entre HBO y Netflix. Sus producciones originales se hacen con mucho esmero y detalle”, asegura Juan Camilo.

Amazon Prime Video tiene un costo de 14.900 por mes con 30 días de prueba gratis. Foto: iStock

Esta plataforma es la más económica entre las que estamos tratando en este artículo. Tiene un costo de 14.900 pesos por mes con 30 días de prueba gratis.



Amazon Prime Video se puede ver en tres dispositivos simultáneamente y es compatible con todos los navegadores, Android, iOS, Smart TV, consolas como PlayStation 4 y Xbox One, Chromecast, Apple TV, Fire TV.



Además está conectado con IMDb, por lo que tiene la función ‘X-Ray’, que nos permite obtener información sobre los actores y actrices que están apareciendo en pantalla, la banda sonora y otras curiosidades. “Si eres una persona que siente curiosidad sobre lo que está detrás de cada producción, Amazon Prime Video te va a encantar porque te entrega la información de todo lo que está en pantalla al instante, solo con darle pausa”, puntualiza el cinéfilo.

Netflix

Según el experto detrás de ‘Novela Gráfica’, Netflix es la que lleva la batuta sobre lo que más se está hablando en Colombia: “Vale la pena pues tiene la mayor cantidad de suscriptores en el país, por lo que tiene el poder automático de establecer la agenda de tendencias en nuestro territorio. Si eres una persona que quiere estar al tanto de lo que ‘está de moda’ o lo que ‘está en la conversación’, tienes que suscribirte a esta plataforma. Su top 10 puede poner temas de conversación en Facebook, en Twitter, en Instagram”



Aunque “no tienen un promedio positivo en cuanto a la calidad de sus producciones originales”, cuenta con películas que han competido en los premiod Oscar como ‘Historia de un matrimonio’ o ‘El irlandés’. Asimismo, allí se pueden encontrar series que se han convertido en fenómenos sociales como ‘Stranger Things’, ‘La casa de papel’ o ‘Black Mirror’.



Según el experto, Netflix no tiene una variedad “envidiable” y podría quedarse un poco corta en cuanto a los diferentes géneros como miedo, suspenso, thrillers, entre otros. De igual manera, “tienen una 'sobreproducción' increíble y cada fin de semana están estrenando películas y series, lo cual puede llegar a ser abrumador”.



Netflix cuenta con tres planes que tienen los siguientes precios por mes: $16.900 (una pantalla a la vez), $26.900 (dos pantallas a la vez), $38.900 (cuatro pantallas a la vez). Foto: iStock

Netflix cuenta con tres planes que tienen los siguientes precios por mes: $16.900 (una pantalla a la vez), $26.900 (dos pantallas a la vez), $38.900 (cuatro pantallas a la vez). Es compatible con smart TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV, reproductores de Blu-ray.



Ofrece, al igual que Amazon Prime, reproducción en alta definición Full HD 1080p y 4K. Asimismo, cuenta con compatibilidad multicanal en sistemas de audio e incluso HDR (Alto Rango Dinámico) o Dolby Vision en múltiples series y películas.

HBO

Aunque no es el servicio de streaming más popular, HBO tiene millones de amantes alrededor del mundo. Su fuerte son los estrenos cinematográficos y grandes producciones. “Es una plataforma que tiene la mayoría de estrenos que recién salen del cine y la que más rápido los obtiene. Ese es su valor diferencial. Por ejemplo, ahorita va a llegar 'Bad Boys 3' que estuvo en cine a inicios del año”, asegura Juan Camilo.



Aunque tiene producciones originales increíbles como ‘Watchmen’, ‘Euphoria’, ‘Game of thrones’, ‘Chernobyl’, que ganan premios y son de una gran calidad, “no es muy seguido que HBO atrape la atención del público, es más bien con momentos específicos como cuando empieza a ganar premios y es reconocido por la crítica y diferentes academias”, indica el cinéfilo.



HBO, que tiene un precio de $33.900 por mes, es bastante criticado por su interfaz y la calidad de reproducción, pues cuenta con una imagen empobrecida y es una de las aplicaciones más simples y poco cuidadas de todas las plataformas de pago que existen.



Juan Camilo, de ‘Novela Gráfica’, asegura que “la interfaz me parece horrible, es lenta, no es muy intuitiva, su barra de búsqueda es muy limitada. Las categorías que tiene son buenas pero no me gusta la plataforma en cuanto a su interfaz”.



HBO tiene un precio de $33.900 por mes. Foto: iStock

A pesar de las diferencias y variedades que se pueden constatar entre estas cuatro plataformas de streaming, todas las opciones para los amantes de las series, películas y documentales son excelentes y se encuentran a un par de clics.

LAURA CAMILA VARGAS

@LauraLacavap

TENDENCIAS EL TIEMPO