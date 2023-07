La plataforma de streaming Disney Plus ofrece una amplia variedad de contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.



De hecho, con su lanzamiento en el 2019, ha ganado mucha popularidad en varios lugares del mundo, como Holanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, entre otros.

La política se pondrá en práctica en la India. Foto: iStock

Este último, India, se ha convertido en controversia en los últimos días, dado que Disney+ Hotstar, servicio de streaming indio y propiedad de Novi Digital Entertainment, está considerando en implementar una política que límite el uso compartido de las cuentas, según la agencia de noticias Reuters.



El objetivo de esta nueva política es implementar lo que recientemente habría hecho la plataforma de Netflix, la cual obligó a sus usuarios a pagar más dinero para que su cuenta pudiera ser compartida con quienes se encontraran fuera de su hogar.



De acuerdo con lo anterior, la India sería el primer país en el que se llevaría a cabo esta nueva política, dado que Disney+ Hotstar ha permitido que se pudiera iniciar sesión en diez dispositivos diferentes, según lo informado por el citado medio.



No obstante, otra fuente cercana a la compañía de Disney Hotstar, citada por la agencia de noticias, dijo que "solo alrededor del 5% de sus suscriptores premium iniciaron sesión desde más de cuatro dispositivos".



Hasta el momento, Disney no se ha pronunciado frente al tema, aunque se conoció, por medio de la agencia, que la medida ya se está probando de forma interna.



Por lo tanto, la nueva política afectará a todos los planes disponibles, es decir, desde el más económico hasta el más costoso, según el medio español La Vanguardia. Aunque,

según lo consultado en su portal, Disney+ Hotstar, describe que "la cantidad de dispositivos que pueden iniciar sesión son cuatro".

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS