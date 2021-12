No es nada fácil ganarle a un martillo poderoso forjado en una estrella fuera de este mundo o a la armadura de ultratecnología bélica de Iron Man, pero Hawkeye (Clint Barton) se las arregla con un arco, flechas y una fuerza humana, sin superpoderes, para responder al reto en el Universo Cinematográfico de Marvel.



Una tarea realmente difícil para el personaje más humano y frágil, que ahora parece tener una oportunidad para demostrar lo poderoso que puede ser. Todo gracias a su propia serie, Hawkeye, que se está emitiendo los miércoles en la plataforma de streaming Disney Plus.



Ya va por la mitad de sus seis episodios y, aunque no ha tenido el impacto mediático que en su momento alcanzó WandaVision o el fanatismo geek de Loki, en realidad es una bocanada de buena onda para un personaje que ha vivido lleno de tribulaciones, dolor y que lleva su propia batalla interna con su naturaleza heroica y su deseo de ser una persona normal, de esas que no tienen la preocupación de enfrentar amenazas de otros mundos o poderosos villanos que pueden acabar con todo con solo mover sus dedos.



“Este ha sido un viaje muy especial para mi personaje y significa que pueda encontrar muchas respuesta acerca de sí mismo y de los retos que afronta”, revela con seriedad Jeremy Renner, quien interpreta al experto en combate y justiciero.

“Tenemos más tiempo para explorar sus sentimientos y para dar una cuantas sorpresas; es verlo en esa dimensión humana y acompañarlo en esa búsqueda”, dice mientras mira a Hailee Steinfeld, la actriz que lo acompaña en esa dinámica y es una especie de discípula del protagonista. Ella es Kate Bishop, una joven ruda que quiere tomar el puesto de ese maestro y que estuvo en un encuentro breve vía Zoom con EL TIEMPO.



En lo que va de la historia, esta es una serie que apuesta más por el entretenimiento.

No en vano ha sido definida como la más navideña de Marvel, pero en un buen sentido, en la que afloran unos trazos de humor que contrastan muy bien con la imagen de sufrimiento que definía a Hawkeye en la pantalla grande.

Un héroe paternal

“Me identifico con el momento del personaje en la serie y, sobre todo, con esa idea de heroísmo que no es otra que impulsar a alguien a lograr o llegar a algo increíble por los que lo rodean, a punta de voluntad (…). Yo soy padre y siempre haría todo y más por mis hijos, ese es el verdadero heroísmo”, recalca.



“Ser padre es lo más difícil y hermoso que se puede llegar a experimentar”, contextualizó el actor de 50 años en otra entrevista. De hecho, afirma que llevó esa devoción familiar más allá de las pantallas.



Según la página Movieweb, Renner fue implacable y no dio su brazo a torcer en las negociaciones para protagonizar la serie en cuanto a no perder tiempo valioso con su hija por las duras agendas del rodaje.

Aunque ofrece una perspectiva muy seria del concepto de la serie, en realidad hay que seguir insistiendo en que es un juego de acción trepidante con un humor que se arriesga a salirse de la naturaleza de venganza que lo identificaba en otras épocas.



Hay una batalla por la familia y un choque generacional en una Nueva York que regresa de un apocalipsis y se prepara para iluminar los tradicionales pinos y pedir regalos a Papá Noel. Pero también hay una villana con un trasfondo complicado, que es el motor de la acción.

Conexión entre personajes

Es cierto que Clint Barton se vuelve un guía y que el show podría robárselo Kate Bishop; sin embargo, conforme se asienta la trama, queda claro que hay más equilibrio que competencia.

“Siento que los que están viendo la serie encontrarán una hermosa conexión o química entre nosotros. Se nota que podemos pasar de la relación de maestro y alumna a compañeros de batalla o grandes amigos, creo que es una de las cosas más bellas de la serie”, agrega Hailee Steinfeld, que podría perfilarse como una candidata a llevar sola sus propias aventuras o acompañar sin complejos a Los Vengadores en próximas incursiones cinematográficas.



Por ahora, debe ayudar a Barton no solo a reencontrarse con su familia, sino también a contrarrestar la aparición de una entidad maligna y muy poderosa. A los héroes siempre los persigue algo de su pasado.

Cint Barton puede ser el papá del año, pero sería injusto decir que no es una pieza importante en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se dio a conocer como un experto en combate y maestro de armas; estuvo presente en la llegada de Thor a la Tierra y fue fundamental para traer a Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, al lado de S. H. I. E. L. D., perdonándole la vida y ofreciéndole un camino hacia la redención. Estuvo bajo el dominio de Loki, antes de ser parte de Los Vengadores.

Pero solo a partir de la película Avengers: la era de Ultrón, de 2015, Hawkeye emergió realmente como personaje.



“Creo que fue algo muy importante para los seis vengadores originales. Tener esa familia secreta y anclarse en sus valores, eso fue un salto muy grande para el personaje”, explicó Jeremy Renner, quien también trabajó con el Capitán América y participó en la batalla contra Thanos.



“Perdió a toda su familia en el blip (momentos en que todos los héroes regresaron tras la destrucción que activó Thanos), descargando su dolor, su odio y su tristeza en todos los villanos que pudo encontrar en el planeta. Cada uno lidió con esas pérdidas de manera diferente, Clint se dedicó a ser justiciero. Justificado o no, es un enorme peso el que lleva sobre sus hombros porque él sabía que se iba a desviar de su propio código moral”, contextualizó. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en realidad.



