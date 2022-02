La miniserie 'Obi-Wan Kenobi' se estrenará el próximo 25 de mayo en Disney Plus, desvelaron la plataforma y la productora Lucasfilm. A través de un publicación en redes sociales desde la cuenta oficial dedicada al universo Star Wars, se hizo oficial el anuncio y se difundió un cartel de la miniserie en el que se ve el regreso de Ewan McGregor caracterizado como el legendario maestro jedi.

Cuarenta y cinco años después del estreno de la primera película de Star Wars, la miniserie, que se podrá ver en Disney+, es la producción más esperada del año para los seguidores de la franquicia.

Afiche de la serie ' Obi-Wan Kenobi'. Foto: Disney Plus

Los espectadores ya conocían el mes de estreno, debido al descuido de uno de los directivos de Disney+ en un evento virtual celebrado la semana pasada, pero no la fecha exacta. Sobre la trama de 'Obi-Wan Kenobi', hasta ahora solo se sabe que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película 'Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith' (2005).



Lo que está confirmado es que Hayden Christensen volverá a hacer el papel de Darth Vader, y que el reparto lo competarán Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

El día de estreno de 'Obi-Wan Kenobi' se ha desvelado cuando llega a su fin 'The Book of Boba Fett', serie de Disney+ que no ha contado con gran acogida entre el público.



