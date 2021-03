Raya: la guerrera con la que Disney sigue cambiando a sus princesas

Siempre soñó con ser la villana de un cuento de Disney, desde cuando su fama se internacionalizó al interpretar a ‘Patito’ Peralta en Atrévete a soñar, la versión mexicana de la serie Patito feo. Pero la vida puso a Danna Paola en los pies de princesas y guerreras. O, mejor, en sus bocas, porque ha prestado su voz a Rapunzel en la versión doblada al español de Enredados y ahora es Raya, la más reciente guerrera de Walt Disney Animation Studios en Raya y el último dragón.



“Desde niña quise ser una guerrera. Sí, adoro las princesas y fui una, peleonera eso sí –bromea la cantante y actriz mexicana–. Ser Raya en este momento de la vida me hace sentir muy identificada, era lo que necesitaba. Como actriz es lindo que lleguen personajes que te dejen lecciones”.



Con 25 años, Danna Paola ha dedicado 20 al cine, la televisión y la música. Acaba de lanzar un nuevo álbum –titulado K.O.– y en los años recientes la gente la asocia con la serie Elite, la producción de Netflix en la que participó durante tres temporadas como la insoportable Lu Montesinos.

“Es curioso pero cada personaje llega con algo que necesito aprender. Justo Raya me vino a dar un tremendo golpe de realidad. Tuve un crecimiento personal después de haber doblado la peli”, cuenta la artista que también interpreta la canción principal de la película animada, que se titula Hasta vencer.



Raya y el último dragón (Raya and the Last Dragon) es la primera producción que el estudio estrenará de forma simultánea en las salas de cine disponibles del país y en el premier access de Disney Plus, este viernes 5 de marzo. Quienes no cancelen el acceso prioritario (49.900 pesos adicionales) y tengan su suscripción a la plataforma de streaming la podrán ver a partir del 23 de abril.



En la historia, su protagonista emprende un viaje para hallar al único dragón que se salvó de extinguirse 500 años atrás, cuando el reino fantástico de Kumandra fue atacado por los malvados Drunn. Las criaturas fantásticas se sacrificaron por la humanidad. Pero la búsqueda de la valiente Raya irá más allá de hallar al dragón y de aprender a usar la magia: deberá restablecer su confianza en ella y en los demás.

La historia se inspira en el sur de Asia, en Laos, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia y Singapur, de donde se extrajeron ambientes y costumbres.

“El mensaje más importante es aprender a confiar en ti mismo primero para luego poder confiar en todo lo que te rodea. También cuidar a la familia, hacer cualquier cosa por ellos y luchar por lo que se quiere”, agrega la cantante y actriz nacida en Ciudad de México, en 1995.

Raya es la evolución de las princesas de Disney: una joven aguerrida que ha desarrollado habilidades para manejar espadas y pelear y que por decisión propia tiene un objetivo claro; sin embargo, también deja ver unos rasgos de humanidad muy marcados cuando se siente asustada, sola e insegura. Su esperanza radica en hallar al dragón, reunificar a su gente y volver a ver a su padre. “Queríamos explorar todas esas emociones, pero al mismo tiempo que la película fuera alegre, divertida y una verdadera aventura”, expone la guionista Adele Lim.

La cantante y actriz mexicana Danna Paola en el doblaje de 'Raya y el último dragón'. Foto: Disney

En los meses recientes, Danna Paola anduvo muy enfocada en su carrera musical, trabajando en su reciente disco –que fue el motivo por el que abandonó su personaje en Elite–. Sin embargo, cuando a Damaris Álvarez –su nombre de pila– le propusieron participar en el casting de voces para Raya no lo dudó un instante. Regresó al doblaje en este relato de empoderamiento femenino y en el que se evidencia la evolución de los personajes de Disney y su forma de relacionarse. “Basta con ver a las dos hermanas de Frozen o cómo se tratan madre e hija en Rapunzel”, dice.



Ser actriz de doblaje es para ella el mayor reto de su faceta actoral. “Expresar únicamente con la voz lo que tu ojos o tus manos ayudan a hacer frente a una cámara, darle una tonalidad, modular, matizar, manejar el aire en el diafragma… todo es un proceso. Los sollozos, llorar es muy complicado para mí. Yo me pongo a llorar de verdad. La dicción también fue muy compleja. Yo hablo muy rápido y acá me pedían que le bajara al ritmo. Eso me costó mucho, pero salió”, cuenta.



Sea en los cines o en las salas de sus casas, donde los espectadores decidan ver la película, Disney busca con el intrépido viaje de autodescubrimiento de Raya empezar a desplazar los viejos imaginarios de las princesas soñadoras de sus películas y convertirlos en los de mujeres más autónomas y decididas.

Sofía Gómez G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta

