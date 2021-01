‘WandaVision’ espera ser la serie más arriesgada de Disney+

En el 2019, los estudios Marvel presentaron con bombos y platillos sus proyectos de series para la plataforma Disney+ y uno que llamó poderosamente la atención fue 'WandaVision', una extensión narrativa concentrada en Scarlet Witch/Wanda y Vision, personajes que hacen parte del universo cinematográfico de esa compañía, pero que en su aventura en el 'streaming' parecen tomar riesgos narrativos muy interesantes.

Y es que precisamente la trama de la serie fue definida desde ese momento como una mezcla de acción, superpoderes y un poco de comedia familiar al estilo de producciones de los años 50.

Algunos avances y el tráiler, que en su estreno en YouTube fue visto en sus primeras 24 horas por 53 millones de usuarios, demostraron que hay un interés especial por una producción que se estrenará el próximo 15 de enero por la plataforma Disney+.



“Somos una pareja inusual, ¿verdad?”, le pregunta Wanda a su marido en una imagen que recuerda el estilo de producción de series como 'El show de Lucy': el retrato de una familia casi perfecta en su hogar y con situaciones que se ensalzan con risas grabadas.

Pero no todo es humor, pues el pequeño adelanto de una historia que ha estado signada por el más profundo secreto da cuenta de mundos paralelos, realidades alternativas, explosiones y batallas, al mejor estilo de los conflictos que los protagonistas vivieron en la saga de 'Avengers'. Sumado a los orígenes de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.



Junto a ella está Paul Bettany, en el papel de Vision, un androide que hizo parte del equipo de los Avengers y se enamoró de Wanda.

“Ella es una bruja y él es un robot y han tenido una larga historia de amor”, recalcó en una entrevista Bettany; a lo que Jac Schaeffer, el guionista de la serie, agregó: “Siempre es atractiva la idea de que dos personajes tan diferentes se encuentran, se enamoran y tratan de vivir una nueva realidad ocultando sus poderes”.



Sin embargo, como en la mayoría de los arcos argumentales de los superhéroes, nunca es fácil adaptarse a lo que todos conocen como normalidad y pronto ellos podrían terminar fuera de esa dudosa imagen de perfección y afrontar batallas relacionados no solo con su verdadera naturaleza, sino con conflictos que parecían haber dejado atrás.

En una charla con el diario 'The New York Times', Elizabeth Olsen definió la experiencia en la serie –que pasó de 6 episodios a 9 en su primera temporada– como intensa, pero a la vez muy importante para analizar un poco más al personaje de Scarlet Witch.



“Es la primera vez que la entendemos, ella aparece en los cómics, y eso es emocionante para mí, porque todavía no he podido darle ese tiempo en la pantalla. Así que va a ser divertido. Creo que siempre ha sido una representación de la salud y de la enfermedad mental en la serie de cómics, y su papel principal es manejar ese estigma dentro de Marvel”, explicó.



A pesar de que no hay mucha información acerca del desarrollo de esa historia particular, lo que sí se conoce es que 'WandaVision' será el primer punto de conexión para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y que los acontecimientos de la serie estarán conectados con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la próxima película que se estrenará dentro de todo ese contexto.

La producción también contará con las actuaciones de Teyonah Parris, en el papel de Monica Rambeau, un personaje que fue presentado en la película 'Capitana Marvel'; Kat Dennings, que apareció en las dos primeras películas de Thor, y Randall Park, que interpretó a Jimmy Woo en 'Ant-Man and the Wasp', como un agente de S. H. I. E. L. D.



Un elenco que clarifica aún más las conexiones con la saga cinematográfica y que, según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, tendrá más sorpresas para los fanáticos y conocedores y un halo de diversión para las nuevas audiencias.



