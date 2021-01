Clásicos de Disney Plus para ver con sus hijos

Aventura, humor y mucha ternura es lo que ofrece esta selección de joyas infantiles que no envejecen y que vale repetir o ver por primera vez en familia.



Lo invitamos a leer: Disney Plus: películas y series que se estrenan en febrero

La película de Los Muppets

Estos personajes marcaron a una generación con sus aventuras dentro y fuera de un teatro. La Rana René, Miss Piggy y Fozzie se aventuran a viajar a Nueva York para comenzar una carrera en el mundo del espectáculo, pero enfrentarán una serie de aventuras. La cinta está basada en el famoso programa de televisión que fue creado por Jim Henson.

Querida, encogí a los niños

Wayne Szalinski es un inventor que está trabajando en una máquina para miniaturizar objetos y por accidente encoge a sus hijos. Esa es la trama de esta comedia de 1989 que se convirtió en un éxito instantáneo gracias en buena medida a sus efectos visuales y a un tono de aventura verdaderamente divertida.



También le púede interesar: Estos son los estrenos de febrero de Amazon Prime Video



Winnie the Pooh

Producción que reúne algunos de los cortos del oso más tierno y divertido de Disney. Precisamente la historia de Winnie the Pooh y el Bosque encantado (Winnie the Pooh and the Blustery Day fue merecedora del premio Óscar a mejor corto animado en 1969.



Puede consultar: Netflix: películas y series que se estrenan en febrero de 2021

Fantasía

Uno de los grandes clásicos de Disney protagonizado por Mickey Mouse y que ofrece una serie de historias en las que la animación le rinde homenaje a la música clásica con un trabajo de animación sobresaliente, esta película celebró sus 80 años en el 2020. Es una de las imperdibles dentro del contenido de clásicos de la plataforma.

Pinocho

La versión del famoso cuento italiano de un muñeco de madera que cobra vida y que sueña con ser un niño de verdad, se convirtió en uno de los mayores éxitos de los estudios Disney,



Además, fue la primera producción animada de Disney en ganar el premio Óscar (en 1948) en las categorías de mejor canción y mejor banda sonora. Además, ocupa el segundo puesto en la lista de las 10 mejores películas de animación de la historia del American Film Institute (AFI).



Puede leer: Directv: Películas y series que se estrenan en febrero

https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/directv-peliculas-y-series-que-se-estrenan-en-febrero-del-2021-563453

Mickey, Donald y Goofy: Los tres mosqueteros

Una versión muy divertida y enfocada a los más pequeños, de las aventuras de tres justicieron de capa y espada que tratan de salvar a la princesa Minnie. Una lucha de poderes contada con la ternura y humor de estos tres personajes que terminan convirtiéndose en héroes.

IntensaMente

Puede ser que la historia que presenta esta película no esté dirigida a los más chicos, pero lo cierto es que se trata de una aventura que rompe esquemas y que debe su éxito al gran impacto que causó en el público adulto y en los niños. Rey es una niña que está entrando a la adolescencia y las emociones que va experimentando se representan en una serie de personajes divertidos y un poco locos que le dan forma a Tristeza, Alegría, Desagrado, Furia y Temor.

El rey León (animada)

Para nadie pasa inadvertida la fuerza, la alegría y hasta el drama de esta película animada que cuenta la historia de Mufasa, aquel tierno león que tiene que luchar por abrirse paso en el mundo. En el 2019 se hizo una película en acción real, pero vale la pena acercarse al primero que pegó primero.



Cultura

@CulturaET