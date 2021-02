Disney Plus ya tiene más de 86 millones de suscriptores en el mundo

A tan solo un año de su lanzamiento, la plataforma de ‘streaming’ continúa imparable: llegó a 86 millones 800 mil suscriptores en el mundo, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que Netflix alcanzó estos números tras 9 años de operación. A pesar de que el líder sigue siendo Netflix con cerca de 195 millones de usuarios, este crecimiento abismal se considera una victoria si se tiene en cuenta que la compañía esperaba alcanzar estos números tan solo hasta 2024.

La industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas tras la llegada del coronavirus y The Walt Disney Company no ha sido inmune, pues sus parques de diversiones en Estados Unidos se han mantenido cerrados. El pasado 12 de noviembre Walt Disney Company reportó que en su último trimestre fiscal los ingresos de sus parques de diversiones se desplomaron 61 por ciento a tasa anual.



A esto se suma que las salas de cine han cerrado sus puertas al público para evitar aglomeraciones, razón por la cual varios estrenos han tenido que esperar, así como los rodajes de las nuevas producciones.(Le puede interesar: Estos son los estrenos de Disney Plus para enero del 2021)

El verdadero ‘plus’

En comparación con sus competidores, Disney cuenta con un vasto catálogo de contenido en donde no solo se encuentran producciones originales del universo Disney, incluyendo sus mejores clásicos, sino también el contenido de Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, entre otras, lo cual ha significado un verdadero ‘plus’. (Lea también: Esto es lo que tiene Disney+ para seducirnos)



La audiencia en América Latina también ha sido un punto clave para la plataforma de ‘streaming’, desde su lanzamiento en noviembre de 2019 las cifras no han parado de crecer a este lado del continente. En este sentido, en noviembre del año pasado, Disney anunció que invertirán en setenta producciones en latinoamérica, de las cuales 21 estarán manufacturadas en México.



Miguel Vives, director general de The Walt Disney Company México, aseguró en una entrevista con el Grupo Imagen que “ hay muy buenos comentarios del contenido producido en México y que ha tenido una gran evolución y que para él está en los primeros lugares”.(Le sugerimos leer: Top 5 de series con aire de telenovela en Netflix, Amazon Prime y HBO)



Para Disney, la primera ventana para sus contenidos es la sala de cine, es por esto que pensando en sus usuarios buscan un punto de equilibrio: la película animada ‘Raya y el último dragón’, se abre la posibilidad de que se estrene de manera simultánea tanto en cines como en la plataforma Disney+.

