Conozca más detalles de 'Encanto', la película colombiana de Disney

“La nueva película de Walt Disney Animation Studios te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un hogar mágico”, escribieron sus directores Byron Howard y Jared Bush, aunque el proyecto tiene también al coreógrafo y actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, famoso por el montaje de Hamilton en Broadway, que se encargará de todo la ambientación musical del proyecto.



“Una mágica familia vive en un lugar mágico”, fue además, uno de los mensajes del artista tras revelarse un corto adelanto de la producción, que se enfoca en la familia Madrigal, que ha decidido vivir en el campo, cerca a las montañas.

“He estado trabajando en esto durante casi tres años. Muy orgulloso de esta música y esta historia. No puedo esperar para compartir más. Súper súper super orgulloso”, escribió en su cuenta de twitter.

El pasado 16 de noviembre, Lin-Manuel Miranda fue homenajeado en los Latin Grammy por sus aportes a la comunidad latina.

Cada miembro de esa familia tiene un poder específico, que les da desde súper fuerza hasta la capacidad de curar a otros. Pero hay una niña en la familia que no tiene poderes o quizá no ha podido detectarlos.



La nueva versión de Colombia tierra querida fue cantada por Juan Carlos Coronel

"Estoy muy emocionado. No he parado de recibir llamadas de muchos países. Este es un logro importante para Colombia, su música y para Codiscos (sello discográfico de la canción), comentó Coronel.

Juan Carlos Coronel fue muy cercano al músico mexicano José José.



"Disney se interesó en el álbum Codiscos Gold, publicado por nuestro sello en 2012 y con sonidos colombianos para el exterior. Altos ejecutivos de Hollywood se enamoraron de Colombia tierra querida y Codiscos autorizó su sincronización en el filme”, agregó Dennis Murcia, encargado de negocios internacionales de Codiscos.

Encanto. Foto: Captura de pantalla

Ella narra su propia historia en un ambiente que tiene los visos de las obras de Gabriel García Márquez, así como cercanía con el paisaje del Eje Cafetero.

Encanto. Foto: Captura de pantalla

Encanto es uno de los ejemplos de que la conexión que Disney ha desarrollado con Latinoamérica está más fuerte que nunca. Ya la película Coco, de Pixar, le rindió un homenaje a la cultura mexicana en el 2017 y llegó a convertirse en un éxito en todo el mundo, al contar la historia de Miguel, un niño mexicano que quiere dedicarse a la música y termina viviendo una aventura en la Tierra de los Muertos, para conocer su verdadero legado familiar.



