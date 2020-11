Estas son las series y películas imperdibles que traerá Disney+

Tras su lanzamiento el próximo 17 de noviembre en Colombia de la plataforma de contenidos Disney+ muchos se estarán preguntando cuáles serán las producciones con las que esta nueva alternativa de televisión digital tratará de seducir a nuevos suscriptores.

Al tener la posibilidad de tener nuevos contenidos de Marvel, Star Wars, NatGeo, Fox y los contenidos clásicos de la factoría de entretenimiento en la que creció Mickey Mouse, el espectro promete ser amplio y variado.



Hasta el cantante colombiano Sebastián Yatra tendrá su propio programa en Disney +. Aunque aún no se estrenará todavía, Yatra será el presentador del espacio Conecta y canta, un concurso que tendrá de jueces a Kenia Os, Poncho Lizárraga y Mario Domm, el exvocalista de Camila.



“Va a ser muy divertido, se van a reír como nunca, van a llorar, vamos a aprender y vamos a conectar. Realmente está brutal y estamos más conectados que nunca. Estamos llegando, ya viene Disney+”, dijo el artista de 26 años en sus redes sociales acerca de este contenido pensado específicamente para Latinoamérica, al igual que sobrevolando, con el cantante mexicano de Moderatto, Jay De la Cueva.



Pero aquí les dejamos en consideración los que podrían ser lo imperdibles dentro del servicio de TV por suscripción.



The Mandalorian



Es considerada la joya de la corona al ser una producción inspirada en la saga de Star Wars. Fue recibida calurosamente por la crítica en el estreno de su primera temporada y, de hecho, algunos la consideraron mejor que las dos últimas películas en pantalla grande de la aventura creada por George Lucas.

La serie se centra en Mando, un cazarrecompensas que trabaja en los confines de la galaxia y que enfrentará miles de peligros en un ambiente hostil al tener que proteger a una pequeña criatura que es muy valiosa y peligrosa para el Imperio. Protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog y Nick Nolte es intensa, violenta y divertida.



Pero su gran acierto es que es una especie de western intergaláctico que cumple con las expectativas de los fanáticos de Star Wars y puede llegar fácilmente a un público no tan cercano a esa saga. Acaba de estrenarse en Estados Unidos la segunda temporada de The Mandalorian, que además ganó siete premios Emmy.



Forky Pregunta



Tras el éxito que tuvo este personaje en la reciente película de Toy Story 4, era imposible que no se aprovechara la química que tuvo con el público infantil en todo el mundo. Así que este juguete creado de un viejo tenedor, una cuchara y otros elementos desechados será el acompañante de los más pequeños en una serie de episodios en los que el personaje tratará de manera tierna y divertida resolver algunos misterios de la vida cotidiana o de las cosas.

Se trata de un espacio con un clara intención de entretener, pero a la vez enseñar algo nuevo a esos pequeños que, como Forky, están descubriendo y reflexionando sobre todo lo que los rodea, a través de fragmentos cortos, pero que no pierden ni la ternura ni el ingenio con el que este personaje se ganó el reconocimiento de los fanáticos de Toy Story.



High School Musical: The Musical: The Series



Una actualización del musical juvenil que se convirtió en película para el canal Disney Channel.



La nueva producción explora las vivencias de un grupo de jóvenes alrededor del amor, el paso de la niñez a la madurez y el esfuerzo que tienen que manejar mientras trabajan en un musical. Una mirada divertida y muy energética de un formato que fue muy exitoso tras su estreno en el 2006.

High School Musical se reinventa. Foto: Disney

El mundo según Jeff Goldblum



El científico de las películas El día de la indepencia, de la primera trilogía de Jurassic Park y que asustó a millones en la película La mosca, es el conductor de este programa producido por National Geographic.

Jeff Goldblum nos muestra su particular mirada del mundo. Foto: Disney

Jeff Goldblum, un actor que está fuera del molde de lo que es una estrella del cine y con un carisma muy especial, se dedica a viajar por el mundo para descubrir personas, hechos, lugares fascinantes y sobre todo, el origen de las cosas más comunes y sencillas. No es un documental, sino una aventura que promete el humor y la inocencia para llamar la atención de toda la familia.

¿Y las películas?

En el apartado del cine, se destaca Hamilton, creada a partir del éxito de Broadway, que es en realidad una película que recoge lo mejor del musical en escena y lo lleva a nuevos terrenos visuales.

La historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que de la mano de Lin-,Manuel Miranda, ha logrado un buen desempeño en pantalla.



“Si nunca has visto el musical, esta producción (...) te da la oportunidad de disfrutarlo con el reparto original. Si ya lo has visto, es una oportunidad para deleitarte con su talento y su brillantez", escribió el crítico Brian Lowry de esta versión para todo el mundo, de un clásico contemporáneo de las artes escénicas.



También puede generar mucha expectativa poder ver la versión en acción real de Mulán, película que estaba presupuestada para las salas de cine este año, pero a causa del coronavirus, encontró en la plataforma el espacio ideal para su estreno.

Mulán fue una de las que dio el salto del cine a la plataforma. Foto: Disney

Así como Soul, producción animada de Pixar, en la que un profesor, cuya alma es separada de su cuerpo, tiene que regresar como pueda al mundo para no perder su pasión por la música. La producción también era una de las grandes apuestas que se esperaban para la gran pantalla.

Al igual de Black is King, una producción audiovisual creada por la cantante Beyoncé, inspirado en la película El rey león y que rinde un homenaje a la cultura afro.

Lo más esperado de Marvel

Marvel 616

​

No podía faltar una propuesta de la compañía que elevó el universo de los superhéroes a un nuevo nivel. Marvel 616 es una serie documental de ocho episodios que se dedica a explorar y analizar el impacto cultural que ha tenido los superhéroes en el mundo.



Revela detalles de la historia de Marvel Comics, pasado por una evolución compleja por momentos, pero que luego dio pasó a un fenómeno cultural que sigue marcando tendencia.

WandaVision



Es una serie que combina el estilo de comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la que se encuentran Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) viviendo una vida suburbana ideal hasta que comienzan a sospechar que algo no funciona. Esta se ´puede considerar una de las producciones más arriesgadas del famoso universo de superhéroes por el tono irreverente que promete.

Pronto se estrenará Loki, en la que Tom Hiddleston retoma su papel de el hermano enemigo de Thor. Sumado a Falcon y el Soldado del Invierno”, que reúne a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / El Soldado del Invierno (Sebastian Stan).

Nuevos Muppets

Por otro lado, Disney + también acaba de estrenar en Estados Unidos Muppets Now", una nueva versión de la famosa producción de títeres de la Rana René, Miss Piggy, Fozzie y Gonzo, entre otros. Aunque no ha va llegar todavía Latinoamérica, esta producción también puede despertar mucho interés.



Ya que, por ejemplo, Piggy tiene un blog: "Consejos acertados con la señorita Piggy", y de nuevo, personajes famosos charlarán con las marionetas por Zoom y a la Rana René ya no le estresa llevar a cabo un espectáculo en un teatro, ahora hay que corrr para entregar los episodios de una serie.

Cabe decir que la propuesta está destinada a un público más amplio que las originales marionetas de "humor blanco.



CULTURA EL TIEMPO

Con información de EFE

