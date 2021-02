Luego de 'The Mandalorian', se prepara otra serie cercana a Star Wars

La serie The Mandalorian demostró que se pueden romper algunos vínculos ( y unir otros) para contar una historia sólida y, sobre todo, que emocione a la exigente fanaticada de Star Wars.

Tras un final emocionante y épico, junto al anuncio de una serie inspirada en el personaje de Boba Fett (The Book of Boba Fett), ahora Disney suma un nuevo proyecto a este universo de tramas paralelas con el estreno de Star Wars: The Bad Batch.



En esta nueva aventura se contarán las batallas de un escuadrón en los últimos días de la Vieja República, al final de la Guerra de los clones.

La serie se estrenará el 4 de mayo, como un guiño a los seguidores más fuertes de Star Wars, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de Star Wars, aprovechando un juego de palabras en inglés. "May the Fourth", cuatro de mayo en español y que suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que popularizaron las cintas de George Lucas.

Hiddleston en su famoso papel de Loki Foto: Marvel Studios

Disney+ también reveló, en las jornadas virtuales de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA), que estrenará ‘Loki’: serie protagonizada por Tom Hiddleston y que retomará el famoso personaje de las historias de Marvel. Se verá desde el 11 de junio.



‘Loki’, uno de los villanos más queridos por los seguidores del universo cinematográfico de Avengers, será la tercera serie de Marvel en Disney+ después de la exitosa ‘Wandavision’ y de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, que llegará el 19 de marzo a la plataforma.



La agenda de novedades también tiene a ‘Monsters at Work’ (2 de julio), la serie derivada de las películas de Pixar "Monsters, Inc.' (2001) y "Monsters University" (2013).

Falcon y el soldado de invierno Foto: Disney+

Luego llegarán ‘The Mighty Ducks: Game Changers’ (26 de marzo) y ‘Big Shot’ (16 de abril), mientras que la segunda temporada de ‘High School Musical: The Musical: The Series’ se estrenará el 14 de mayo.



Para el siguiente mes quedan el regreso de ‘Zenimation’ (11 de junio) y ‘The Mysterious Benedict Society’ (25 de junio). Y en julio, también se verá ‘Turner & Hooch’ (16 de julio) y ‘Chip 'N' Dale: Park Life’ (23 de julio).



EFE