Disney prometió que "evitará" utilizar estereotipos en la nueva versión de 'Blancanieves' que prepara, después de que el actor Peter Dinklage, conocido por 'Game of Thrones', opinara que rodar otra vez la película era un retroceso.

"Son tan progresistas en unas cosas pero aún están haciendo esa historia trasnochada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué diablos hacen? ¿no he conseguido ningún avance desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso", criticó el actor. Dinklage hizo este comentario durante una entrevista en el podcast "WTF" de Marc Maron, en la que aplaudió que Disney escogiera Rachel Zegler -de ascendencia colombiana y también protagonista de la nueva 'West Side Story'- como la nueva Blancanieves de un largometraje que contará con actores de carne y hueso.



(Además: La obra del cineasta Luis Ospina revive en Mowies)



"Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero siguen contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos' -explicó el actor-. Que den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí no tiene sentido".

Facebook Twitter Linkedin

La actriz de origen colombiano Rachel Zegler será la nueva Blancanieves. Foto: Instagram: @rachelzegler

Por su parte, Disney respondió a las críticas con un comunicado en el que prometió "un enfoque diferente hacia esos siete personajes" para "evitar reforzar los estereotipos de la película animada original".



La película original de 'Blancanieves' se estrenó en 1937 como una adaptación del cuento alemán que los hermanos Grimm publicaron en 1812. El proyecto para devolver la historia a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de

Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso, como ya ha hecho con 'Aladdin'.



EFE

Otras noticias