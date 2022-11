Noviembre en Disney+ viene cargado de estrenos, que han sido esperados por años para quienes han crecido con películas como 'Encantada'; para los televidentes que han aprendido alguno que otro dato de medicina con 'Grey's Anatomy', a lo largo de sus 18 temporadas; para quienes se imaginan viajar al mágico mundo de Disney y conocer la historia detrás de Mickey, el ratón más querido de la pantalla; y para quienes no se pierden una buena carga de acción, aventura, fantasía y misterio con las demás producciones de estreno, en las que se incluyen películas, series y documentales.

La película más esperada

Desencantada:

La princesa Giselle, interpretada por Amy Adams, vuelve a las pantallas después de 15 años.



​La esperada segunda parte de la película 'Encanta', que se estrenó en 2007, regresa el próximo 18 de noviembre con su secuela 'Desencanta', en la que Giselle se pregunta si realmente es feliz en el mundo real y termina alterando el orden entre Andalacia y su vida actual.

Las series destacadas

1. Willow: la nueva serie de Disney+ en la que unos héroes que no encajan en el estereotipo usual de superhéroes Disney, deben enfrentarse a sus demonios internos, en medio de un viaje por tierras lejanas, mientras se unen para salvar el mundo.



El primer capítulo, de la primera temporada, se estrena el 30 de noviembre del 2022.



2. Grey's Anatomy: la temporada número 19 de 'Anatomía de Grey' ya está disponible en Disney+ desde el 2 de noviembre.



3. 'El paciente': estreno de la primera temporada el 30 de noviembre.



4. 'Estación 19' - Temporada 6 y 'Reboot: El reencuentro' - Temporada 1, ambas disponibles desde el 2 de noviembre.



5. 'Zootopia+': la película estrena su primera temporada como serie, al aire desde el 9 de noviembre.



6. 'Tell me lies' - Temporada 1, desde el 16 de noviembre.

Documentales de estreno

1. 'Los Montaner': esta serie documental se adentra en la vida diaria de la familia Montaner, para mostrar cómo es la vida para una de las familias más famosas de Latinoamérica. Su estreno será el 9 de noviembre.



2. 'David Beckham: Al rescate del equipo', una serie documental que estará disponible también desde el 9 de noviembre.



3. 'Fire of Love' - el documental que cuenta la historia de amor explosiva entre dos vulcanólogos franceses que murieron por la nube ardiente de un volcán en Japón. Disponible desde el 11 de noviembre.



4. 'Sin límites con Chris Hemsworth': la serie documental se estrenará el 16 de noviembre.



5. 'Mickey: La historia de un ratón', por último el documental que mostrará la verdad detrás de la creación del famoso ratón. Disponible desde el 18 de noviembre.

