WandaVision’: así es la vida de casados de los superhéroes

Cuando Elizabeth Olsen leyó las primeras páginas del guion de la serie de televisión 'WandaVision' se asombró con la historia, quizá un poco más que en aquella ocasión en que tuvo en sus manos el guion de 'Avengers: La era de Ultron' (2015), con la que fue invitada a ser parte del universo cinematográfico de Marvel como Wanda Maximoff, también conocida como la poderosa Scarlet Witch.



Luego de luchar contra Thanos, el antagonista de 'Avengers: Infinity War' y de 'Endgame', lidiar con efectos visuales de última generación, enamorarse de Visión –un androide tan poderoso como ella– y afrontar una exigencia física y emocional muy fuerte para desarrollar a su personaje, Olsen reconoce que el giro que da en la nueva apuesta televisiva Wanda es intenso e inesperadamente extraño y divertido. “Era totalmente novedoso y rompedor y mezclaba elementos de comedia”, recordó acerca de ese momento, en una charla con medios internacionales en la que participó EL TIEMPO.



Innovador, a pesar de que la historia transcurre en diferentes épocas y se nutre de la estética de diferentes décadas en su trama. Todo gira en torno a la vida en pareja de Wanda y Vision, que vienen de una dolorosa historia de amor en las películas de Marvel, pero ahora en la serie están en otro tiempo y conviven en un imagen de perfección, conectada con una idea de antaño del sueño americano: un hogar, una convivencia idílica y una vida de barrio sin sobresaltos, salvo una que otra vecina impertinente (un elemento que se explota muy bien en la trama).



Sin embargo, siempre hay un pero y ellos pronto van a comenzar a experimentar extraños sucesos que se manifestarán e irán develando su naturaleza y otros conflictos que hacen parte de su condición como superhéroes.



Imágenes en blanco y negro, charlas y chistes en la cocina, junto con anomalías en el tiempo y el espacio, se unen en esta WandaVision (que se estrena hoy en Disney+), en la que no faltan las risas grabadas de las comedias de antaño.



WandaVision tiene, entre otros matices, una estética de las serie s de TV de antaño. Foto: Disney+



Podría ser algo raro para los puristas de Marvel y la saga de Avengers, pero Kevin Feige, artífice de todas las películas de este universo, parece estar muy tranquilo frente a la nueva narrativa.

“Es en realidad una historia de amor que tiene una esencia muy trágica, pero a la vez muy profunda y tan poderosa como sus protagonistas. En realidad, en WandaVision ampliamos el punto de vista a los temores domésticos desde una perspectiva que no se ha visto en la historia de nuestros superhéroes”.



Por su parte, Paul Bettany, que interpreta a Visión, esta era la mejor manera de retomar su historia y revelar detalles de su relación y conexión emocional que se vio de manera un tanto superficial en las películas y tal vez fue eclipsada por la espectacularidad visual y las peleas por salvar el mundo.

Es protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Betanny. Foto: Disney+

“No es como las batallas de Ultron o los conflictos de Tony Stark (Iron Man), en realidad parece más ingenua y hay ahora una mirada a la naturaleza honorable de este robot superpoderoso y decente que solo vive por y para Wanda”, agregó Bettany.



“El público entiende que esto tiene un tono un poco chiflado, pero yo estoy feliz con la manera como estamos debutando en Disney+ y creo que los seguidores de las películas Marvel sí están abiertos a nuevas maneras de contar”, comentó Feige.

Sin embargo, 'WandaVision' no puede considerarse una rueda suelta en todo el panorama, sino que conectará con la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y con el filme 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que se estrenará en cines próximamente.



“Poco a poco aparecerán aspectos oscuros en esta historia de una pareja que trata de encajar todo el tiempo”, prometió Elizabeth Olsen, que se dio un descanso de los efectos visuales digitales. “Me divertí viendo al equipo de producción creando fuego, vientos, haciendo flotar cosas en el cielo o jugando con imanes para mover objetos, como en las series clásicas”, dijo sobre una WandaVision, que, eso sí, escapó de cualquier zona de confort en su apuesta narrativa.



