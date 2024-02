Bon Jovi, el buen chico del ‘hard rock’, tendrá su serie documental

'Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi' es el título de la serie documental de cuatro capítulos que cuenta el pasado y el futuro de una de las bandas de rock más conocidas del mundo, que se estrenará en la plataforma de streaming Disney+ el 26 de abril de este año.



La serie relata su historia de 40 años y sigue a la banda estadounidense desde febrero de 2022, cuando “llegó a estar al borde del precipicio” después de una lesión en las cuerdas vocales de su líder, Jon Bon Jovi, quien tuvo que aguantar las críticas sin compasión de muchos en redes sociales y medios que auguraban un adiós triste del artista.



Pero hoy sigue activo en la música, se ha dedicado a ayudar a la gente con una cadena de restaurantes con comida gratis para quien la necesite y recientemente recibió un Grammy en la categoría de persona del año 2024.

“Las personalidades que han recibido este premio antes son increíbles. Es un gran honor que me lo entreguen. Siento algo así como estar entrando al monte Rushmore de la industria de la música”, señaló el artista cuando se disponía a entrar en la gala de esos galardones a los mejor de la música, que se entregaron el 4 de febrero en Los Ángeles (Estados Unidos.) La categoría de la que fue merecedor hace parte del premio MusiCares, el brazo fundacional de la Academia de la Grabación, que produce los Premios Grammy y otorga asistencia financiera de emergencia, como gastos médicos y ayuda en casos de desastre y tratamientos de enfermedades críticas a miembros de la comunidad musical.

¿Cómo será la producción?

Acerca de la producción audiovisual que le rendirá también un homenaje, se sabe que incluirá 40 años de videos personales, primeras versiones inéditas, letras originales y fotografías nunca vistas que narran la trayectoria desde las salas de la costa de Nueva Jersey hasta los escenarios más grandes del mundo con la agrupación que lleva su apellido.



Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi fue dirigida y producida por Gotham Chopra, ganador de varios premios Emmy, y cuenta también con la producción de Giselle Parets y Ameeth Sankaran y con Alex Trudeau Viriato.



La agrupación debutó en 1984 con su álbum homónimo, cuyo sencillo Runaway entró a la lista de la Billboard Hot 100, generando una gran atención en el ámbito roquero, que estaba liderado en el ese momento por el hard rock y el heavy metal.



Dos años después la banda demostró que tenía todo para abrazar el éxito. Con el disco Slipppery When Wet se convirtieron en estrella. Ese álbum fue el más vendido en 1987 y llevó a que la agrupación sonara con más fuerza en todo el mundo. Se dice que desde su salida y hasta el 2008, ese trabajo musical vendió veintiocho millones de copias. Además, dio paso a los sencillos como You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer, Bad Medicine y la balada I’ll Be There for You.

Fue tanto su éxito que Bon Jovi fue la banda principal del Festival Monsters of Rock de 1987, codeándose con la crema y nata del rock pesado: Metallica, W.A.S.P. y Anthrax, entre otros. El cantante y el grupo probaron con nuevos sonidos (luego del buen recibimiento de su tercer álbum, New Jersey, del que pegaron con hits como Bad Medicine, Born to Be My Baby o Lay Your Hands On Me), llevando su música a terrenos más comerciales con discos como Keep the Faith, Crush y Have a Nice Day, lo que fue criticado por sus seguidores de antaño. Sin embargo, ahora con 61 años, nadie puede negar que Bon Jovi hizo historia y su líder siempre fue un gran tipo del rock.

