Según 'The Hollywood Reporter' (THR), Bob Iger, quien es el director ejecutivo de la empresa de entretenimiento, Disney quiere enfocarse en la calidad de pantalla, pero debe revisar cuánto dinero conlleva realizar las películas y series.



Una fuente de Disney de THR, comentó que es hora de poner en rigor los gastos destinados de la compañía en general y los de Marvel.

Las mismas fuentes señalan que esta situación se traduce en la postergación de estrenos de series como Echo, que se esperaba en la plataforma de streaming de Disney + a mediados del año en curso y, la segunda temporada de ¿Qué pasaría si…? Ambas quedarían para el 2024.



Por su parte, el spin-off de Pantera Negra: Wakanda por siempre, Ironheart, no cuenta con fecha clara de estreno.



Con dicho panorama, las únicas series que se verían en 2023 son Invasión Secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson y, la segunda entrega de Loki, que llegó a la plataforma inicialmente en junio del 2021.

El final de temporada de Loki, dejó a los seguidores expectantes por la segunda temporada. Foto: Disney+

¿Qué esperar de la Fase 5 del UCM?

Iger también señaló que se realizará una curaduría para mejorar la selección de contenido para Disney. En el caso de Marvel, se espera que la nueva etapa de su universo cinematográfico, que ya empezó de la mano de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Le sigan 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y 'The Marvels'.

