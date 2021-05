Consenso para estrenar por Disney+ nueva película de Pixar

A pesar de la reapertura de los cines en Estados Unidos y otros países, Disney estrenará la próxima película de Pixar, "Luca", directamente por "streaming", una decisión que se ha recibido con polémica en el estudio, pero que cuenta con la aprobación de su director, Enrico Casarosa.



"Normalmente nos gustaría que la película se viera en el cine, porque una pantalla grande ofrece muchos detalles y trabajamos en muchos elementos, en capas... Pero el mundo está en fases diferentes de recuperación y es generoso ofrecer entretenimiento a todas las casas", explicó Casarosa a Efe.

El cineasta italiano es el responsable del nuevo proyecto del estudio después del éxito de "Soul", que ganó el Óscar a la mejor cinta de animación.



"Luca" transcurre en la costa de la Liguria italiana y narra la amistad entre dos chicos que se transforman en animales marinos cuando entran en contacto con el agua, algo que mantienen en secreto a los habitantes de su pequeño pueblo.



A pesar de la expectativa por esta película, Disney (propietaria de Pixar) ha decidido saltarse la proyección en cines y la lanzará a través de su plataforma Disney+ el 28 de junio. Además será el único estreno que no irá acompañado de un pago añadido.



La estrategia es completamente diferente a la que seguirán otros títulos que el gigante del entretenimiento presentará este año, como "Black Widow" o "Cruella": Ambos se presentarán de forma simultánea en los cines y en su plataforma a cambio de un cargo extra que se sumará a la tarifa mensual de Disney+.



"El coronavirus ya formó parte de la creación del proyecto y esto es algo más", aseguró Casarosa.



Al parecer, la decisión de la compañía no ha sentado bien a los empleados de Pixar, ya que sus dos proyectos anteriores, "Soul" y "Onward", también se estrenaron de manera gratuita en la plataforma, a diferencia de otras cintas como "Mulan", cuyo precio en EE.UU. rondaba los 30 dólares por descarga.



Según una exclusiva de Business Insider, algunos trabajadores se mostraron preocupados por el futuro del estudio responsable de "Toy Story" y "The Incredibles".



"Mucha gente vio 'Soul' al mismo tiempo, nuestros lanzamientos solían ser más escalonados", concluyó el director de "Luca".



La nueva película tomará el relevo de uno de los proyectos más aclamados en la historia reciente del estudio, ya que "Soul" ha supuesto el segundo Óscar consecutivo para Pixar después de su victoria con "Toy Story 4" y fue la segunda película más vista estas navidades, solo por detrás de "Wonder Woman 1984".



EFE

