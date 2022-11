Parejas del mismo sexo en un gesto cariñoso, dos superhéroes que tienen relaciones en una playa o un adolescente que se abruma de pensar en el chico que le gusta. De a poco, Disney ha ido abriendo espacios incluyentes en sus producciones, no sin que se levante una innecesaria polvareda. Eternals, Lightyear y ahora Strange World lo plantean en sus tramas. Esta última, además de la fantasía y aventuras típicas de estas historias, agrega una apuesta visual asombrosa y un relato que profundiza en las relaciones entre padres e hijos, especialmente si son varones.

“Lo que dio origen a la historia fue que me puse a pensar en mis hijos varones y el mundo que van a heredar . ¿En qué sentido es diferente del que yo heredé de mi padre? –comenta Don Hall, codirector de Strange World junto a Qui Nguyen, que también es el guionista–. Mi papá y yo tenemos una relación muy buena. Él es agricultor y yo me crie ayudándolo. Pero cuando tenía 14 años, todo cambió. De repente, estaba plantando y haciendo otras tareas, y me di cuenta de que no las quería hacer. Pensé que sería interesante explorar esa relación y las expectativas que tenemos de nuestros hijos, consciente o inconscientemente”.



Strange World, que se estrenará el jueves como Un mundo extraño, es la historia de la familia Clade, unos legendarios aventureros y exploradores que aceptan dejar su apacible vida en una granja para regresar a sus andanzas cuando se enteran de que la humanidad está en peligro; ya embarcados en el viaje junto a extrañas criaturas, Searcher, la cabeza del clan, y su hijo Ethan se reencontrarán con el patriarca, una leyenda de las expediciones que lleva décadas desaparecido: Jaeger Clade.

La película aborda la relación entre padre e hijos varones, especialmente., Foto: Disney

“Queríamos contar la historia a través del personaje de Searcher. Sentí que, para mí, ese sería un tipo de punto de vista interesante para contar la historia de las generaciones y el legado. Y luego, agregué a la mezcla que Searcher también tiene un hijo que está siguiendo sus pasos pero está un poco inquieto y, ya sabe, está, ya sabe, cuestionándose si eso es exactamente lo que quiere hacer con el resto de su vida, se sintió como un ángulo realmente interesante”, agregó Hall, responsable de otras grandes y emotivas historias del estudio como Big Hero 6 y Raya y el dragón.



Para Qui Nguyen, el otro director y guionista, era importante sumarle el toque personal. “Don y yo somos padres e hijos, así que, en última instancia, es una gran historia de padre e hijo. Es una gran aventura, pero en última instancia es una carta de amor a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces, pudimos imbuir las personalidades que teníamos e intentar cumplir los deseos al estilo de nuestros hijos, que son mucho más cariñosos con nosotros de lo que creemos. Pero esto somos nosotros haciendo una película animada para ellos. Tal vez un manual de instrucciones para gustarnos más”.

La influencia del escritor, dramaturgo y poeta francés Julio Verne en esta película es notable. La creación de un complejo universo de criaturas increíbles, como un perro de tres patas o seres brillantes amorfos y famélicos, se inspiró en parte en las novelas de aventuras que marcaron profundamente el género literario de la ciencia ficción.

“Siempre me fascinaron las historias de grandes aventuras, específicamente esas en las que los exploradores encuentran un mundo oculto, hasta ese entonces desconocido para ellos y para todos. Y ese tipo de historias se remontan a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX: Julio Verne, H.G. Wells, Sir Arthur Conan Doyle. Ese fue el nacimiento de la historia de grandes aventuras en forma de novela. King Kong es un buen ejemplo del cine en el que hay un grupo de exploradores que encuentran un mundo oculto. Yo quería evocar esa película”, explica el productor Roy Conli.



El reconocido actor Jake Gyllenhaal presta su voz a Searcher Clade, un hombre de familia que se encuentra fuera de su elemento en una misión impredecible; Dennis Quaid es el legendario explorador padre de Searcher; Jaboukie Young-White es Ethan, el hijo de 16 años de Searcher, Ethan, un muchacho con una gran sed de aventuras; Gabrielle Union presta su voz a Meridian Clade, una piloto consumada y compañera de Searcher en todo; y Lucy Liu es Callisto Mal, la intrépida líder de Avalonia que es la fuerza motriz de la expedición al mundo extraño.



“Searcher está alejado de su padre, porque su padre era un aventurero, y él nunca quiso serlo y su padre estaba desesperado porque él fuera así. En su lugar, se convirtió en agricultor. Searcher espera que su hijo también sea agricultor y descubre que no es lo que él quiere hacer. Entonces, se quedó en la misma posición que estaba con su padre. Está atrapado entre estos dos mundos. En muchos sentidos, la película no se trata solo de este mundo extraño en el que se encuentran, sino también del mundo extraño en el que se encuentra cada uno de ellos por separado”, explica Gyllenhaal, nominado al Óscar por su papel en Brokeback Mountain.



