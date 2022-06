Los seguidores de Marvel no se han hecho esperar y han venido compartiendo sus opiniones acerca de esta la serie 'Ms. Marvel', luego de su reciente estreno en la plataforma de Disney +.



La serie, que se estrenó este miércoles 7 de junio, mantuvo en vilo a varios fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), quienes no durmieron esperando ver la propuesta en gran formato de la famosa editorial de historietas.



En principio, el estreno parece superar las expectativas de los espectadores, cuyas opiniones se dieron a conocer rápidamente a través de redes sociales:



“Hay una nueva y brillante generación de superhéroes.” celebran los usuarios de Twitter.

"Hay una nueva y brillante generación de superhéroes." celebran los usuarios de Twitter.

"La animación de recortes con la que inicia #MsMarvel es una belleza", comenta otra seguidora.

"La animación de recortes con la que inicia #MsMarvel es una belleza", comenta otra seguidora.

Dentro de los comentarios también se destacan los de admiración como el siguiente: "Amé el primer capítulo de #MsMarvel".

Ame el primer capítulo de #MsMarvel ❤️

Les cuento que es mi super heroína favorita

Ms. Marvel la nueva serie de Marvel Studios

Protagonizada por la joven de 19 años Iman Vellani, 'Ms. Marvel' está basada en el personaje de Marvel Comics. Kamala Khan es Ms. Marvel.



Kamala Khan es una joven musulmana estadounidense residente en el estado de Nueva Jersey. Conservando parte de sus raíces tradicionales, Kamala representa a la típica adolescente estadounidense. Ella es una fanática de los superhéroes, en especial de Los Vengadores y, principalmente, de la Capitana Marvel.



A medida que avanza la historia, Kamala descubre que posee la herencia de los inhumanos, una historia de larga data que guarda relación con “la historia de la inhumanidad”, en la que la niebla Terrígena es puesta en libertad activando las células inhumanas.



Junto a la protagonista, completan el reparto Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer y Nimra Bucha.



Además, también se ha conocido que la serie de Kamala Khan contará con los guiones escritos por Bisha K. Ali, Adil El Arbi y Bilall Fallah (reconocidos ser los autores del guión de 'Bad Boys for Life') además del documentalista ganador del Premio Oscar, Sharmeen Obaid-Chinoy (Saving Face) y Meera Menon (The Punisher).



Estrenos para este 2022

Luego de los retrasos generados por la pandemia por covid-19, Marvel Studios ha anunciado que varias de sus producciones se estrenarán este año. Dentro de la lista de estrenos más esperados se encuentran:



'Thor: Love and Thunder' (8 de julio del 2022)

'She Hulk' (17 de agosto del 2022)

'Black Panther: Wakanda Forever' (11 de noviembre del 2022)

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' (17 de febrero de 2023)

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' (5 de mayo de 2023)

'The Marvels' (28 de julio de 2023)



