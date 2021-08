La doble personalidad de Jodie Comer en 'Free Guy'

Jodie Comer creció viendo a su hermano mayor en frente de una pantalla. Su afición por los videojuegos le parecía intensa e interesante, pero jamás se sintió motivada a entrar en él. Su acercamiento con el universo gamer de su hermano se dio cuando Ryan Reynolds le dijo que sería su compañera de set.

“Recuerdo lo simpáticos que fueron”, dice Comer sobre Reynolds y el director Shawn Levy. “Había volado desde Nueva York el día después de haber terminado de grabar la temporada 2 de 'Killing Eve', estaba un poco agotada, para ser sincera. Pero me sentí muy emocionada”. La británica, de 28 años, consiguió el papel –o los papeles– para esta producción de Disney que se acaba de estrenar en cines: 'Free Guy'. Allí se convirtió en Millie, una brillante e introvertida programadora de videojuegos, y en Molotov Girl, su osado avatar en el mundo virtual.

Jodie Comer ha dedicado la mitad de su vida a la actuación. Su rostro es la proyección de la maldad en 'Killing Eve', la serie de televisión que le ha dejado ocho premios, incluido el Emmy, por su papel como la asesina Villanelle, y pronto será la cara de la injusticia y la inocencia en 'The Last Duel', la próxima película del legendario Ridley Scott.



EL TIEMPO participó en una conversación con Comer junto a otros medios latinoamericanos sobre sus personajes en 'Free Guy'.

El mundo de los videojuegos en la nueva película ‘Free Guy’ Foto: Disney

¿Antes de este papel sabía algo del universo de la programación?



No conocía nada de este mundo; la verdad, tuve que hacer muy bien mi tarea porque ni siquiera jugaba asiduamente. Cuando leí el guion y tuve un acercamiento a ese universo, aprecié mucho la historia porque explora los obstáculos que enfrenta Millie, al ser una mujer, en una industria dominada principalmente por hombres.

¿Cómo fue su preparación para hacer las escenas de acción?, ¿fue un reto?



¡Totalmente! Yo hago ejercicio, pero presionada. Así que al unirme a la cinta, hubo mucho entrenamiento. Tenía una hora de trabajo personalizado y luego 2 o 3 horas al día con el equipo de acrobacias, al menos por las primeras semanas. Fue mucho, pero el equipo fue muy paciente. Yo pedí hacer lo más que pudiera y creo que estuvieron muy agradecidos, porque creo que no siempre es la actitud a la que se enfrentan (...). Tuve una gran doble, que hizo las cosas realmente bien, pero yo hice lo más que pude y estuve superorgullosa de haberlo hecho.

Esta película habla de ser leal a las ideas y la forma como se puede cambiar y mejorar el mundo.



Para mí, el objetivo era que el público se divirtiera, se fuera sintiéndose feliz y de buen humor. Pero también deja algunas preguntas filosóficas. Esta película debía haberse estrenado hace un año, y en este tiempo han cambiado muchas cosas, y los significados de la película se toman de otra manera.



El último año ha sido para cuestionarnos: quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, cómo podemos unirnos para cambiar de forma colectiva. Y en ese sentido creo que la comedia ayuda a llevar un mensaje, porque no es algo serio, pero de alguna forma te impulsa a escuchar.

Ryan Reynolds es Guy. Foto: Disney

Ryan Reynolds contó en una entrevista que, cuando vio su audición, sabía que era la persona para el personaje. ¿Cómo recuerda ese momento?



Lo tengo muy claro, ¿sabes? Esa vez sentí que no me estaban enjuiciando, y realmente querían que hiciera un buen trabajo y consiguiera el rol, pero también sé que lo habrían hecho por cualquier otra actriz que hubiese entrado en la habitación. A Ryan le importa mucho lo que está haciendo, y siempre es extremadamente puntual. Sabe lo que está haciendo, y eso es contagioso: te fuerza a ser lo mejor que puedes.

¿Cómo llegó al punto entre sus dos personajes, Millie y Molotov Girl?



Fue muy divertido. Es interesante cuando Molotov Girl conoce a Guy y crea una relación con él pensando que es alguien más en el mundo real. Encaja muy bien en el hecho de cómo la gente se vincula emocionalmente con los videojuegos. Ambos personajes son muy diferentes, y me encanta esa dualidad. Creo que mi tarea más grande fue asegurarme de que la personalidad de Millie siempre estuviera presente, incluso cuando Molotov Girl estaba en la pantalla.

¿Cuál es su relación con los videojuegos? ¿Tiene alguno favorito?



Cuando confirmé mi participación en Free Guy, compré un PlayStation y jugué un par de juegos. Me gustan de baja intensidad. Grand Theft Auto no es para mí, pero me gusta Spider-Man. Es uno de mis favoritos. Pero, como decía antes, tuve que aprender. Me di cuenta de lo grande que es este mundo y de los detalles que se requieren para crear estos juegos, visionarios de muchas formas. Me dejó con la boca abierta el método de trabajo para crear estos mundos. La verdad, no juego porque los encuentro algo estresantes, pero respeto mucho a los jugadores.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s01f1c1ta

