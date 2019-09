Disney, a la guerra del 'streaming' con sus mejores armas

Pedro Pascal apenas habló durante su ovacionada aparición en el escenario principal del centro de convenciones de Anaheim, ubicado a pasos del mítico parque de diversiones Disneyland –el original, el que el propio Walt Disney fundó en 1955–, adonde unas siete mil personas llegaron para ver de cerca a los protagonistas de una de las series más esperadas del año, ‘The Mandalorian’, la primera no animada de la saga ‘Star Wars’ que Lucasfilm ha realizado y protagonizada por el actor chileno.

Y aunque es evidente que Pascal está nervioso, lo cierto es que no podía estar en un lugar más acogedor: la presentación es una de las más importantes actividades de la multitudinaria convención de ‘fans’ de Disney, conocida como D23 Expo, que cada dos años se realiza en ese lugar y en el cual la compañía actualiza al público sobre las novedades y los proyectos en todas las áreas, desde películas hasta cruceros.



“Es abrumador”, afirma Pascal, que luego de bajarse del escenario resulta un poco menos escueto. Solo un poco. “La verdad es que hay mucha expectativa, de ambos lados. Tanto del público que está esperando esta serie como de quienes hemos hecho esta primera temporada. Además, ser parte del universo ‘Star Wars’ y también de Disney es como tener dos tremendas cargas encima de ti. Y definitivamente no quieres decepcionarlos”, explica.



‘The Mandalorian’ –una superproducción ambientada en la ficción luego de los hechos narrados en ‘El regreso del jedi’ (1983)– tiene estreno programado para el 12 de noviembre, pero no será en ningún canal de televisión. La serie será la carta más fuerte con que el estudio lanzará, en esa fecha, su propio servicio de ‘streaming’, llamado Disney+. Así, el estudio entra al negocio del ‘streaming’ y se convierte –incluso antes de debutar– en la principal competencia del actual líder en esta área, Netflix. El servicio comenzará el 12 de noviembre en Estados Unidos. Costará 7 dólares mensuales (23.800 pesos, aproximadamente), o 70 dólares (238.000 pesos) al año. Es, sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso de Disney en al menos veinte años.

Toda la librería Disney

Por primera vez, toda la librería del estudio estará disponible en un solo lugar, todas sus películas clásicas, como ‘Blanca Nieves y los siete enanitos’ y ‘La Bella Durmiente’; y también sus megaéxitos actuales, como ‘Avengers: Endgame’ y ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’, producto de las millonarias adquisiciones de Marvel Studios y Lucasfilm, respectivamente. Y no solo eso: gracias a la reciente compra de los estudios Fox, Disney+ incluso será el hogar de las 30 temporadas de ‘Los Simpson’.



“Netflix provocó una verdadera revolución en el mercado, qué duda cabe, y ellos han hecho un gran trabajo”, afirma Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, durante un encuentro con la prensa internacional en plena convención. Disney tenía un acuerdo con esa plataforma y proveía una contundente parrilla de material. Sin embargo, el ejecutivo cuenta que la estrategia cambió en 2017, luego de una conversación con Bob Iger, el CEO de toda la compañía: “Él dijo: ‘Dejemos de alimentar a Netflix y lancemos nuestro propio servicio’. Eso nos presentó con una gran oportunidad, porque hay que reconocer que el mercado cinematográfico ha cambiado mucho”.



En todo caso, el hombre a cargo del desafío de echar a andar Disney+ se llama Kevin Mayer, presidente de la división internacional y del segmento Directo al Consumidor.



Mayer deja claro el perfil de la plataforma: “Todo nuestro contenido será familiar, lo que no significa que sea solo para niños. Los adultos podrán disfrutarlo, pero será apropiado para familias con niños. Además, salvo específicas excepciones, el contenido formará parte de alguna de nuestras marcas claves, que son Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y NatGeo”.



Los anuncios de programación realizados en la D23 Expo fueron múltiples, variados y, a veces, hasta sorprendentes. Gran parte del panel dedicado a Disney+, en todo caso, fue dedicada a ‘The Mandalorian’. La serie de ocho episodios narrará las aventuras de un ‘mandalorian’, un cazador de recompensas solitario interpretado por Pascal. La serie es un trabajo en conjunto de los cineastas Jon Favreau y producido también por Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, que tomó las riendas del estudio luego que George Lucas lo vendió a Disney en 2012. En ‘The Mandalorian’ también actúan Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte y Werner Herzog.

De Marvel a Pixar

En todo caso, la anterior es solo una de una variada oferta de series que debutarán en Disney+ durante sus primeros dos años. Diego Luna volverá a interpretar a Cassian Andor, su personaje en ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, en un programa propio; y Ewan McGregor apareció en la Expo para confirmar que volverá a ser Obi-Wan Kenobi en otro programa que será emitido por la plataforma.



Pero hay más. La actriz Hilary Duff, que ya tiene 31 años, volverá a interpretar el personaje que la lanzó a la fama en la emblemática serie de Disney Channel ‘Lizzie McGuire’. El nuevo programa girará en torno a una Liz-zie adulta que intenta lidiar con el mundo actual. ‘Los Muppets’ tendrán un nuevo programa, y ‘Phineas & Ferb’ llegará a Disney+ con una película original.



Marvel también aportará contenido al servicio. A series ya anunciadas como ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘WandaVision’, ‘Hawkeye’ y ‘Loki’, el estudio de los superhéroes anunció otros tres saltos del cómic a la pantalla: ‘Ms. Marvel’, ‘Moon Knight’ y ‘She-Hulk’. Todos los programas estarán integrados a la nueva fase del universo cinemático Marvel, y la promesa de Kevin Feige, el mandamás del estudio, es que, eventualmente, todos coincidirán en la pantalla grande.



Pixar también tendrá contenido exclusivo, como una serie basada en ‘Monsters, Inc’. Y una serie de cortos protagonizados por Forky, el popular nuevo personaje de ‘Toy story 4’. También se estrenarán contenidos documentales como Encore, una serie producida y conducida por Kristen Bell en la que adultos vuelven a sus colegios a protagonizar un musical, y otra llamada ‘The World According to Jeff Goldblum’, en la que el carismático actor vive una serie de divertidas experiencias.



Disney+ no será solo series. También se anunciaron nuevas películas que se estrenarán exclusivamente en la plataforma. La más esperada es una nueva versión de ‘La dama y el vagabundo’, protagonizada por dos perros reales cuyas voces las aportan Tessa Thompson y Justin Theroux y en la que también actúan F. Murray Abraham, Sam Elliott y Janelle Monáe. El filme estará disponible el mismo día del inicio del servicio con otro, la comedia ‘Noelle’, con Anna Kendrick.



FERNANDO ZAVALA

EL MERCURIO (Chile) - GDA