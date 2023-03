Disney llevó a cabo despidos masivos que afectaron a una figura controvertida dentro de la compañía, Isaac 'Ike' Perlmutter, quien era el presidente de Marvel Entertainment y ahora ha perdido su trabajo.



El multimillonario, que en 2009 vendió Marvel Entertainment a Disney y seguía siendo su presidente, fue despedido por el gigante del entretenimiento en el marco de su actual campaña de recorte de gastos, según adelantaron este miércoles medios estadounidenses y confirmó la empresa.

Perlmutter, de 80 años, se había aliado el año pasado con el influyente inversor Nelson Peltz para tratar de forzar cambios en la gestión de Disney, que a su juicio estaba gastando demasiado dinero.



Finalmente, el pasado febrero pusieron fin a esa campaña cuando la compañía anunció un plan para recortar 7.000 empleos y ahorrar unos 5.500 millones de dólares en costos.



Disney ha comenzado ahora a ejecutar esos despidos y Perlmutter ha sido una de las víctimas y Marvel Entertainment, la unidad que presidía, será integrada dentro de otra división de la matriz.



Desde hace algunos años, la compañía ha presentado cambios. Foto: EFE

En 2015, Perlmutter ya había sido apartado de la jefatura de Marvel Studios, la encargada de las películas basadas en los cómics de la editorial, y se había quedado únicamente al frente de otros negocios centrados en productos de consumo.



El empresario había llegado a Disney en 2009, cuando la empresa compró por unos 4.000 millones de dólares Marvel Entertainment, firma con la que él se había hecho en un proceso de bancarrota años antes.



Por otro lado, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, Ike Perlmutter no ha sido el único ejecutivo de Marvel afectado por los recientes despidos.



Rob Steffens, el co-presidente, y John Turitzin, el consejero jefe, también han sido despedidos. Estos cambios son parte de la reorganización liderada por Bob Iger desde que regresó a Disney como CEO.

Según Bloomberg, Disney, liderado por Iger, está desmantelando una estructura organizacional que otorga más importancia a los ejecutivos de distribución sobre los negocios de televisión y cine de la compañía.



Esta medida permitirá que los líderes creativos como Dana Walden, responsable del negocio televisivo, y Alan Bergmann, responsable de los estudios cinematográficos, tengan un mayor poder dentro de la empresa.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE