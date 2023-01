Daisy Ridley, la actriz inglesa que interpretó a Rey en la reconocida serie Stars Wars, que ahora pertenece a Disney, está dispuesta a volver a actuar en la producción.



En una entrevista que ofreció a IMDb, Ridley dijo: "estoy abierta a una llamada. Estoy buscando trabajo", cuando en medio de la promoción de la película Sometimes I Think About Dying, le preguntaron por su regreso a Star Wars.



La actriz, que no tiene redes sociales, ya había hablado sobre su experiencia cuando hizo parte de Star Wars.



En una entrevista a la revista S Moda de El País de España, había mencionado en una ocasión anterior que "hubo cosas que fueron abrumadoras y hostiles, y yo no quería pensar en ellas porque sentía que no estaba siendo fiel a la gran oportunidad que se me había brindado", pero insistió en que "obviamente estoy agradecida".



¿Qué es el universo de Star Wars?

Lucas llevó la priemra película de 'Star Wars' a las pantallas grandes en el año 1977. Foto: Archivo EL TIEMPO

El universo fue creado por George Lucas y en español se conoce como La guerra de las galaxias. Tiene varias películas y se puede ver en distintos ordenes.



Disney recomienda ver las películas en el siguiente orden:



Inicio del Ascenso del Imperio

Star Wars Episodio I: Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: La Guerra de los Clones

Star Wars: La Guerra de los Clones (serie)

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

The Bad Batch (Série)

Han Solo: Una História Star Wars

Obi-Wan Kenobi (Série)

Star Wars: Rebels (série)

Rogue One: Una Historia Star Wars



Clásicos de la Rebelión

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi



La Nueva República y el Primer Orden

The Mandalorian (serie)

El Libro de Boba Fett (serie)

Star Wars: La Resistencia (serie)

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: El Último Jedi

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker

